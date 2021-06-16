雲南亞洲象群出走的新聞除了紅遍國內，官方所拍攝的象群遷徙照更意外獲得外媒廣泛關注，美聯社更曾形容象群已成「國際明星」。適逢中共總書記習近平上月底曾表示要把中國塑造成「可信、可愛、可敬」的形象，這次象群出走的新聞亦因利成便，成為官方近期的軟性外宣素材之一。

截至5月27日的40多天內，北行象群已破壞842畝農田，造成近680萬元人民幣（約837.6萬港元）經濟損失。官方處理象群手法十分溫和，一方面疏散當地人民，承諾賠償一切由象帶來經濟損失，另一方面出動18部無人機全天候監察象群，動用1,336人為象群打點及投放食物，事件成為中國罕見獲國際讚好的溫情新聞，具官方背景的微信公眾號「牛彈琴」形容，象群全家睡覺的照片是今年「最出色國家宣傳片」，塑造出「可信、可愛、可敬」的中國形象，正好與習近平在上月底提出「注重把握好（外宣）基調……努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」相同。

配合戰狼外交軟硬兼施

資深時事評論員劉銳紹認為，官方會繼續以「戰狼」硬外宣與象溫情軟外宣「兩條腿」走路，前者繼續針對外國官方，後者對象則為外國民眾。對於中方這類軟外宣成效，劉坦言需持續地進行，且累積一段長時間才可能有效。但對中國而言，這些軟外宣的效果即使成功累積到，卻又隨時可被中國一單負面新聞完全摧毀，中國政府必須正視。他進一步指，外國目前對中國形象主要來自中國外交及政策，並意識到中國立場先行，不一定以事論事。外界不會因為今次軟外宣，而對中國固有形象有所改變，故軟外宣對中國形象頂多只能達到量變，還須相當漫長的時間才引發質變。