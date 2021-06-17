16歲少女由兒童之家搬返家中與母親妹妹團聚，惟疑自17歲起多番遭母親的男友強姦，案件今續審。女事主X今接受盤問時，一度同意曾提及兩次的強姦事件均是與被告事前說好的100元性交易，但其後分別因為月事來潮和替年幼妹妹「換片」，最終沒成事。不過，X及後澄清，沒有答應被告的交易要求。她又承認憎厭被告，但沒有誣衊他強姦，強姦事件確曾發生約4次，只是她已忘記事發日子。

任職倉務員的42歲被告，被控5項強姦罪，指他於2018年某日至2019年4月28日在天水圍某單位強姦X。

X今接受盤問時承認，自己性格倔強，不肯認錯，寄住兒童之家時，曾被母親發現她吸煙，她卻不肯承認；又試過不夠零用錢，偷取過家中的錢。

她續指，被告經常無故打罵她，影響她與母親感情，不時吵架。但有次被告毒打X至出現瘀痕，母親曾出言阻止不果，因而不理睬被告。X不諱言，因屢遭被告打罵，但認為被告「唔係我親生老豆，我又唔係你親生女，你憑乜打我？我親生老豆都冇打我」，故此「好憎佢」，加上發現被告偷拍她的私處和胸部照片，更覺被告十分賤格。

X同意辯方所指，被告曾多次向她提出以100元與她性交。她說當時只覺被告「好離譜」，並無答應被告。辯方後來指出，X曾答允被告的要求，故翌日她便隨被告到外婆家去，卻因當日她正值月事，二人終無性交，X同意。

至於X所指的最後一次強姦事件，辯方稱同樣是在被告以100元利誘下的交易，X隨被告再到外婆家，只是她要為同行的年幼妹妹換尿片，性交最終亦沒有成事。X答「係」。

辯方進一步稱，X曾在交易告吹後，威脅被告要支付她1,000元，否則會控告她強姦。X因為憎厭被告平日的打罵、令她與母親關係差、偷拍她的私處、還開價欲與她進行性交易，故決定誣衊被告強姦。X一一否認。

X接受控方覆問時澄清，雖然被告曾提出性交易，但她從未答應；至於她仍到外婆家去，全因要替母親拿瓜菜。不過原先形容的第一次強姦事件，她後來確認實因月事而沒有發生，但她解釋只是記錯日子，強調被告確在另一次事件中將她強姦。至於最後一次強姦事件，她替妹妹換尿片後，被告便將她強姦。除了這兩次之外，另外尚有約兩次強姦事件發生，但她已無法記清日子。案件下周二續審。

【案件編號：HCCC117/20】

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