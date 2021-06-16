【本報訊】6.12兩周年前夕被捕的賢學思政成員王逸戰及黃沅琳，昨趁6.16 200萬人大遊行兩周年，再次於旺角街頭開街站派發傳單，呼籲市民將歷史及事實銘記於心。大批警員到場包圍街站，又警告街站違反限聚令，但最後無檢控任何人。

王逸戰：講事實非煽動

賢學思政召集人王逸戰及發言人黃沅琳在6.12前夕被警方拘捕，被控參與非法集結，扣查30小時後獲准保釋。兩人昨日下午5時再到旺角擺設「6.16兩周年」街站，向市民派發印有「身土不二，至死不渝」傳單。

王逸戰表示，希望港人將6.9、6.12、6.16等日子銘記於心，並非想煽動其他人，「只係想講呢個事實，6.9 100萬人上街，6.12 200萬人上街、7.21恐襲、8.31太子站、中大理大呢啲都係香港人嘅傷痛」。黃沅琳則表示，希望港人重拾當日6.16時200萬人上街時的鼓舞，「仍然有人堅持緊，有身陷泥濘手足仍然堅持緊」。

街站不足一小時便派完共約500張傳單，其間有途人駐足支持，帶年幼女兒前來的趙太稱兩年前參加多次遊行，希望支持賢學思政。從事飲食業的潘先生表示放工路過，相信港人未有忘記初衷，當年訴求政府至今未有聆聽，今日仍有人開街站，正正顯示香港人仍未放棄。

大批機動部隊警員在西洋菜南街戒備，有警員全程錄影街站過程，包括賢學思政成員發言及附近市民容貌等。其後警員拉起橙帶包圍街站，警告各人違反限聚令。街站結束後，警員抄下王逸戰身份證資料後放行，未有檢控任何人。