作為虔誠佛教徒的中叔現年80歲，勞碌一生的他年輕時一直努力工作無暇仔細欣賞香港的廟宇，故他自十多年前退休並有長者乘者優惠後，便經常到不同的寺院廟堂參觀。但他於2015年中開始感覺視力日漸模糊，需要在10米內的極近距離才勉強看到別人的容貌，其後到眼科醫院檢查，發現雙眼患白內障。完成手術後，視力未有顯著改善，並再發現雙眼有黃斑點病變，當時醫生已建議他接受自費眼針注射治療，故他曾向其他機構申請藥費資助，並接受了數針治療，其後資助已用盡，眼疾情況亦一度穩定。

可惜，近數年間眼疾再度惡化，他左眼的視力只有約六成五，右眼的視力更只有約一成，連乘巴士去佛堂都看不清車號，需經常向路人問路，故主診醫生建議他現時可於右眼接受眼內注射「愛亮眼」治療，這屬病人的自費項目，每次注射費用約為$9,000。

自2018年起，「蘋果日報慈善基金」已資助他接受了八針自費眼針治療，而早前為他所籌得的善款已全數用盡，但是次療程需注射三次，並有可能需在日後再接受以上治療，但他與同齡妻子亦已退休多年，根本無力負擔藥費。他盼可以留住右眼的最後一成視力，再看看香港的美景。他害怕失明後會成為年邁妻子的負累，並祈盼可以與妻子繼續互相照顧，牽手到最後。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任懇請各位善長能支持。

「中叔」暖流之友編號：C4459

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽 http://www.fb.com/adfundhk 及 https://www.instagram.com/adfundhk

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

聯絡方法

電話：37516660

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

捐款方法

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

滙豐銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3099199

恒生銀行：368-006565-001

恒生銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3996907

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「中叔」，請於入數紙／支票背面寫上其C4459暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。