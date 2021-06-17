機電工程署今於媒體茶敍時表示，正構建名為「政府物聯通」的政府物聯網網絡，以一種低功耗廣域網絡提升公共服務，及支援各種智慧城市措施，如遙距監測河流及維港水位、空置泊車位資訊及智慧廁所實驗計劃等。

機電署署長彭耀雄出席傳媒聚會時表示，去年2月透過「機電創科網上平台」，為政府部門的抗疫創科願望物色解決方案，如協助衞生署疫苗接種中心內的疫苗冷藏系統及各類機電設備，裝設遙距監察系統，署方可實時監控，確保疫苗存放在合適溫度。

他又指，署方積極推廣應用「建築信息模擬－資產管理」（BIM-AM），結合擴增實境（AR）及5G技術，讓維修人員可以透過流動裝置操作平台在設備現場進行即時監測、事故診斷及快速設備定位等。他表示，發展局今年1月開始，要求3,000萬元以上的政府工程項目在建造時積極利用BIM-AM，推動香港智慧城市發展。

研發電梯監測系統免「炒梯」

另外，機電署今年於日內瓦國際發明展獲得8獎。其中獲得金獎的「智能自動梯實時監測系統」，改良了傳統自動梯梳齒板的設計，避免自動梯因梳齒板被細小物體楔入而「炒梯」，並在在齒輪板上架設感應器，利用手機程式作實時監測，減少事故。

另一項獲得金獎的「物聯網智能馬桶清潔系統」，利用物聯網智能監控技術，以實時數據驅動，自動分析馬桶影像以選定清潔模式，再利用機械臂執行清洗工作，協助前線清潔人員。

彭耀雄指，署方與多個政府部門合作，研發智慧應用方案，把「政府物聯通」（GWIN）推廣至更廣泛的應用範疇，例如智慧廁所試驗計劃、在偏遠地區為遠足人士提供定位追蹤、監測樹木的先導計劃，以及提升工地的安全管理等。他表示未來會繼續研發更多應用方案，提升公共服務及支援智慧城市措施。

另外，港鐵沙中綫工程中的屯馬綫將於本月27日全綫通車，彭耀雄稱，政府設有跨部門工作小組，評定即將通車的屯馬綫符合法例要求，並進行多次測試，確保屯馬綫安全良好，包括5月一次全面及最後測試。

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