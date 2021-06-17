COVID-19疫苗開打逾百日後，疫苗保障基金共接獲74宗申索，但暫時只有3宗成功獲賠償，個案涉及貝爾面癱、速發嚴重過敏反應及住院治療，3人共獲賠45萬元。不過，病人政策連線主席林志釉在港台節目批評，政府公佈的資訊少，市民無法知道個案年齡、性別、接種哪款疫苗及嚴重程度等，會影響市民打針的決定，認為公眾亦有知情權，建議當局發放更多資訊，而且最少每兩星期公佈一次。

林志釉在港台節目《千禧年代》表示，疫苗保障基金的數據可反映疫苗的確產生副作用，賠償金額亦不少，而疫苗接種計劃僅開始逾百日，相信申索數字日後會遞升。但他批評政府公佈的資訊不夠充裕，只是寥寥可數的數字和簡單描述，未有公佈賠償或申索個案年齡、性別、嚴重程度、是否完全康復，「最重要、最重要牽涉邊種疫苗，我諗市民都想知」。

對於當局只透露獲賠償個案涉及面癱、速發嚴重過敏反應及住院治療，林志釉亦認為資訊含糊、「相當唔清楚」，「咩引致（過敏）出現，我諗市民都想知」。他指，當市民的身體狀況與個案吻合時可能會有猶豫，亦可能會先諮詢醫生意見，好讓市民透過資訊評估疫苗會否造成傷害。

倡最少每兩周公佈一次

林志釉又表示，對一宗死亡個案沒有在政府計劃下接種記錄感到吃驚，而74宗個案中約11宗被拒申索，他認為當局應提供更多資料，「公帑嚟都想知點樣用或者唔用，市民都應該有知情權」。他認為當局要加強資訊發放，最少每兩星期甚至更密方式去發放一次及提供詳情；並稱有近８成個案仍然處理中，原因之一是未有專家評估結果，擔心專家太忙，導致出現樽頸位。

政府早前就疫苗設立十億元保障基金，昨日首次公佈截至上周四（10日）已接獲74宗基金申請，包括3宗死亡及71宗傷害個案，當中11宗被定為與疫苗無關或不可分類。其中有3宗申請，共獲批45萬港元保障金，涉及嚴重過敏反應、住院治療及面癱個案。食物及衞生局指至今已經完成的嚴重程度評估個案，均不涉及長期或永久身體傷害。

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