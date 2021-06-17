前年11月理工大學衝突持續多天，大批市民在附近試圖「圍魏救趙」，引發激烈衝突。兩名參與衝突的青年於同月18日於加士居道天橋警方防線前集結，及後被捕。兩人早前承認暴動罪，求情稱並非有計劃犯案，而是誤信謠言，以為解放軍及警方會武力攻入理大才犯案。法官李俊文今判刑時稱，不會考慮當時理大校園內發生的連串暴力及非法事件，又指兩名被告角色不同，但刑責相同，考慮兩人年輕及並非號召或煽動者，僅一時衝動，判兩人入獄32個月。

兩被告為建築工人施英濠（24歲）和文員文自強（21歲），二人同承認一項暴動罪，指他們前年11月18日於加士居道近佐敦道一帶，連同其他不知名人士參與暴動

施另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及兩把刀和一把鎚；文另被控管有物品意圖損壞財產罪，涉及兩罐汽油和一個載有液體的玻璃樽，兩罪早前已獲保留法庭檔案中，不作起訴。

辯方求情時稱，首被告在理大香港專上學院副學士畢業，之後從事扎鐵工，月入三萬元，是家庭經濟支柱。首被告事發當日準備上班，其背囊內的刀及鎚是工作時使用，當時他聽到謠言指解放軍及警方會武力攻入理大，才抵達現場。至於搬動路障，首被告僅是出於保護他人的心態。

辯方亦指，兩名被告僅一時衝動，事前沒有預謀或組織，兩人並非號召或煽動者，受現場其他人的高漲情緒影響才犯案。事發現場與理大有一段距離，參與人數約50人，規模不大，且沒人受傷，望能輕判。

案發與理大有距離 判刑不考慮校園內暴力事件

法官李俊文稱，暴動罪屬嚴重控罪，最高可判處入獄10年，但本案發生於理大外，更與理大有一段距離，故判刑不會考慮當日理大校園內的連串暴力及非法事件。法官又認為本案屬突發事件，規模較小，歷時約20分鐘，涉及激烈事件的時間更短，且沒人受傷，兩名被告亦非扮演帶領、安排、號召或煽動的角色。法官接納首被告藏有鎚、刀是用於工作的說法。

李官續稱，首被告正面與警方防線對峙，次被告則管有汽油彈，有使用的風險。雖然兩人角色不同，但罪責分別不大，會判相同刑期。他以51個月為判刑起點，兩被告認罪可獲三分一折扣，再因兩人本身沒有案底且年輕，尤其第二被告僅21歲，兩人一時衝動犯案，亦獲家人支持改過，故運用酌情權再扣減兩個月，判兩人各入獄32個月。

案情指前年11月11日開始，香港理工大學內發生連串暴動事件及其他非法行為，直至同月28日警方進入理大調查後結束。本案發生位置與理大有一段距離，案發日早上約11時半，最少50名群眾在佐敦道拔萃女書院外集結，有人手持汽油彈及磚頭等物品，向加士居道天橋上警方所組成及駐守的防線推進。

當時警方防線設在加士居道天橋上，防止人們離開理大及進入該區。上述群眾走近警方防線，朝理大方向推進，有人向警方防線投擲汽油彈、磚頭及其他物品。警方發出警告，並使用催淚彈和武力，但群眾沒有停止。

包括首被告施英濠在內的一些人，將一個施工用的黃色路障推向天橋上的警方防線。戴着防毒面罩及護目鏡的施走在人群最前排，他們推路障至最接近警方防線時，施被警方制服，並被搜出背包內藏兩把分別15和20厘米長的刀，及一把30厘米長的鐵鎚。

第二被告文自強當時隨人群跑下天橋，卻在橋下被趕至增援的警員攔截，亦為當時唯一名被成功攔截的人。當時他試圖將一枚含微量輕汽油蒸餾物的汽油彈、兩罐輕汽油蒸餾物，及一瓶粘合劑棄置地上。兩被告被捕及受警誡後保持緘默。網上新聞片段拍到首被告與其他人推路障上天橋，以及兩被告被制服的情況。

【案件編號：DCCC561/20】

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