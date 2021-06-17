紅線如海一片，白色恐怖遍地，艱難之際，猶幸尚有一眾讀者不離不棄。當《蘋果》2名管理層及3名新聞工作者被捕、遭凍資1,800萬元、大樓內的電腦甚至新聞材料再遭警搜查帶走、員工和讀者還被政權警告勿「同流合污」之際，仍有海量讀者繼續支持。《蘋果》決定6.18日報加印至50萬份，並會直播報紙編輯「埋版」及印報紙過程。

蘋民留言

Cath Wan：「《蘋果》，聽日你出份白紙，我都會幫你買！！！」

梁天來：「只要印住《蘋果日報》四個字，白紙都照買，每日。」

Dan Or：「《蘋果》明天起出版A4 size冇內容，仍然大把人撐。」

James Chan：「尊敬的《蘋果日報》高層，一直堅持為香港發聲，面對強權恐怖打壓，仍毫不退縮。香港人銘記於心！」

WK Leung：「唉，好難想像香港冇《蘋果日報》，希望你哋員工平安。」

Bibi Corgi：「想用《國安法》嚇窒《蘋果》記者？連寫文都要自我審查？《蘋果》記者不會屈服於強權下。《蘋果》仝人加油！」

康少：「《蘋果》撐住，不向惡勢力低頭。」

Lai Fee：「新聞機構是需要與世界各地聯絡，怎去界定勾結和聯繫？」

Kei Gary：「《蘋果》加油，一定撐你們繼續報導（道）真相。」

Kathleen PC Kam：「請《蘋果日報》撐住，真香港人堅持，絶不放棄──香港精神！」

PC Leung：「連新聞自由價值去到冇，香港變成咁，冇眼睇令人失望痛心，嚇走晒外國人。」

Daisy Yip：「明天出一張白紙，我都買《蘋果》。《蘋果》頂住。」

《蘋果》發表《致讀者的信》後，眾多留言均向《蘋果》表達支持，又為員工打氣，盼眾人「加油」及「撐住」，希望「員工平安」；不少留言更指「白紙都照買」，即使無內容仍然「大把人撐」。亦有市民感謝《蘋果》高層堅持為港發聲，「不向惡勢力低頭」，明日會買報紙以示支持；亦有人批評政府用《國安法》恫嚇記者，慨嘆香港已容不下新聞自由價值。

警方國安處今早 （17日）以涉嫌違反《國安法》，拘捕2名管理層及3名新聞工作者，將各人反手鎖上手銬帶返《蘋果》大樓，並大舉搜證，拆毀及帶走多名高層及記者的電腦、文件與新聞材料等。國安處高級警司李桂華更指已凍結《蘋果》3間公司資產共1,800萬元。

警方又聲稱《蘋果》大樓是「犯罪現場」，呼籲「員工要小心啲，不要再犯此罪行」；保安局局長李家超又「提醒」市民「切勿與危害國家安全嘅罪犯同流合污，同呢啲罪犯為伍，會付出沉重代價，應該與罪犯切割，以免後悔莫及」。

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