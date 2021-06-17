警方去年6月凌晨在西貢萬宜水庫東壩用望遠鏡及夜視鏡埋伏監視，其間傳來爆炸聲及有煙霧冒出，並聽到有人說「爆得好X勁」。警員及後截停四人，並在其中一名男子腰包內搜出一支金屬管，內有約45克爆炸品。該男子今在區域法院承認管有爆炸品罪，辯方的書面求情陳詞曾提及煙霧餅、汽油彈與本案爆炸品的比較，惟法官謝沈智慧自言沒有相關專業知識，反問是否需要傳召專家上庭，更對辯方謂：「你咁係難為我。我唔係專家，我點判都係錯，我根本冇咁嘅知識。」

被告盧國華（24歲）報稱無業，承認於去年6月11日在西貢萬宜水庫東壩明知而管有、保管或控制爆炸品、即一支金屬管，內藏約45克爆炸品。

法官謝沈智慧閱畢辯方的書面求情陳詞及呈上的案例後，指陳詞提及煙霧餅、汽油彈與本案爆炸品的比較，她直言自己沒有爆炸品相關的專業知識，詢問是否需要召開紐頓聆訊（Newton hearing），傳召有關爆炸品專家出庭；但她又指若召開有關聆訊，便會影響被告的判刑。

辯方稱毋須進行紐頓聆訊，沈官卻強調自己沒有爆炸品專業知識，直言「我都要人幫」、「一個會爆，另一個唔爆，冇得比」、「我根本冇咁嘅知識，你咁係難為我。我唔係專家，我點判都係錯，我根本冇咁嘅知識」。

辯方在休庭與被告商量後，決定撤回有關爆炸品比較的求情陳詞。

辯方求情時指，當時現場四野無人，沒證據指早前的爆炸由被告引爆，且被告已還柙12個月。被告祖母今亦到庭，辯方懇求法庭輕判被告。法官下令先索取被告背景報告，押後至下月2日判刑。

案情透露，事發當日凌晨約3時，警員在萬宜水庫東壩用望遠鏡或夜視鏡觀察，發現400米對開的防波堤外有四人出現並使用電筒。警員觀察約20分鐘後，聽到四人聚集的地方傳出爆炸聲及有煙冒出，四人行經警員埋伏的斜坡時，警員聽到有人說「爆得好X勁」。警員上前截查，在被告腰包內找到一支直徑2.5厘米、長8厘米的金屬圓筒、電筒、打火機及黑色手套。

炸彈處理主任確認圓筒內有約45克粉末，並對粉末進行樣本測試，發現粉末用火點燃便會猛烈爆燃，認為粉末是爆燃性爆炸品，本身是可燃物料，燃燒時會急速產生氣體，引起爆炸，產生熱力及物體碎裂效應，物體碎裂效應可從引爆點向外擴散至10米，導致他人嚴重受傷，亦有可能致命。

涉案爆炸品沒有點火器，但對火焰敏感，任何點燃的物料都可能觸發金屬圓筒內的爆炸品爆炸。政府化驗師化驗涉案粉末後證實為高氯酸鉀、硫及鋁粉的混合劑。資料顯示，同案另外3人自去年7月下旬起便沒再向警方報到，法庭向他們發出通緝令。

【案件編號：DCCC21/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）