COVID-19疫情仍肆虐全球，科學家對病毒未有很多未解開之謎。港大微生物學系團隊研究發現，與COVID-19病毒同屬冠狀病毒的中東呼吸道綜合症冠狀病毒，是透過一種名為PERK的酶發生激活作用，令被病毒感染的細胞凋亡，從而令人致病，有助於繼續研究COVID-19病毒致病特定途徑，以便開發抗病毒治療方式。

研究團隊指出，引起COVID-19及中東呼吸道綜合症都屬於冠狀病毒，冠狀病毒是通過誘導細胞凋亡，尤其是人類肺部細胞凋亡來引起疾病。但以前醫學界不確切知道冠狀病毒如何誘導細胞凋亡。

研究團隊就此展開研究，發現中東呼吸道綜合症冠狀病毒會產生一種稱為M蛋白的結構蛋白，該結構蛋白是脂質包膜結構的一部份，不但為病毒提供支架結構，更可與內質網蛋白GRP78結合，轉化成蛋白激酶R樣內質網激酶（PERK）。當PERK這種酶發生激活作用，會令被病毒感染的細胞凋亡。

團隊又發現，有化學抑製制可抑制PERK，能顯著降低中東呼吸道綜合症冠狀病毒感染細胞或令細胞凋亡的能力。

團隊的研究提供第一個科學證據，證明冠狀病毒引起的細胞凋亡，及其對冠狀病毒致病力的影響，並指出細胞凋亡通路是MERS-CoV和SARS-CoV-2等冠狀病毒重要的致病機制，有助進一步研究引致COVID-19冠狀病毒，引致細胞凋亡的特定途徑，以便開發抗病毒治療方式。研究於國際科學期刊《Science Advances》網上發表。

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