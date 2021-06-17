警方周四（17日）早上7時起出動大批警力拘捕壹傳媒、《蘋果》多名管理層及新聞工作者，並直闖《蘋果日報》大樓檢走大批新聞材料，其間阻止多名員工進入編採樓層。《蘋果》訪問了今早起分別在大樓不同位置堅守職責的《蘋果》三代人，當老中青經歷過整天的猛浪急風後，有否因而嚇怕，又如何面對《蘋果》未來的命運？

部組主管Anna︰張生本來約咗我今日食午飯

在《蘋果》工作逾20年的部組主管Anna（化名），去年8月已親歷大批警員搜查《蘋果》大樓。故當今早在同事的「奪命追魂call」下知悉事件後雖感突然，心中卻又頗為平靜，「或者都已經有經驗啦」。

Anna今日是少數親睹警察在《蘋果》編採部蒐證的見證人之一。她坦言，雖然這次搜查編採樓層的程度雖比上次深入得多，但不論是警察、同事、業界、公眾，甚至是自己的反應，均較其想像中平靜，「我諗大家都嬲嘅，但《國安法》令大家敢怒不敢言」。

她又稱，自己曾因在內地採訪而被國安扣留近一星期，故對她而言早已預視到此工作的風險，此刻亦未有辭職之意。

然而，見慣風浪的Anna提起壹傳媒集團行政總裁張劍虹及《蘋果》副社長陳沛敏被捕時，仍難掩神傷。她哽咽指自己在《蘋果》工作多年，早已視兩人為知己好友，工餘時更會一起遠足；當今早看到兩人被捕時，馬上回想起平日與他們相處的點滴，「我噚晚仲同佢有WhatsApp，張生本來約咗我今日食午飯」。

Anna稱，即使《蘋果》7.1前遭取締的傳聞甚囂塵上，但自己不會因而胡思亂想，「咪小心啲，如實報道囉，做得幾多得幾多啦」。

攝記Bosco︰唔想面對，但我知自己有責任去面對

在蘋果度過十年寒暑的攝影記者Bosco（化名）因當值「通宵更」，成為今早首批迎接藍帽子大軍的《蘋果》員工。他表示，上次警隊進入蘋果日報大樓搜查自己剛好休假，故這次是他首次感受警察「操入嚟」的壓迫感。

Bosco坦言，上次在家中看着公司被搜的直播時，內心既煎熬又不安，故今天能夠記錄另一個「歷史時刻」，心中可謂百感交集，「我既唔想面對，但我知道自己有責任面對，去為呢件事出一分力」。

不過，即使他在反修例抗爭期間經常外出拍攝，但當今早一舉起相機拍攝，便有多名警員喝停他，甚至試圖用手阻撓時，他坦言「唔緊張就假」，「真係會覺得今日係唔係《蘋果》最後一日，有啲不知所措」。

自壹傳媒創辦人黎智英去年8月被捕後，Bosco稱自己每天上班時也會問自己有否「做錯嘢」，「慶幸每一次嘅答案都係真誠同肯定︰我冇做錯事」。他亦稱，自己在《蘋果》任職多年，絕非因景仰某位高層，而是認定《蘋果》是一個適合自己的平台，「我做新聞，係因為我認同言論自由、新聞自由同人權呢啲普世價值」。

他強調「如常工作、如常生活」，就是他如今留在《蘋果》的最大信念，「因為我知道我自己冇做錯事。」

新晉記者Cathy︰第一次認同「我嘅訴求就係返工」呢句

去年7月才加入《蘋果》的Cathy（化名），入職未夠一年便遭逢兩次警方大搜查行動。上次因入職不久而不敢貿然逕自回公司的她，今早起床看到排山倒海的新聞推播後，竟決定搶先在主管宣佈同事在家工作前向公司出發，「幾worse都好，我都想見證佢發生，好似本能咁」。

Cathy最終不獲批准進入大樓。她稱，在呆等期間自己未有為高層被捕、公司被搜而傷心，反而因隱約預視到行業未來的縮影而心中泛起悲哀，「聽日隨時係另一間」。Cathy笑言，當《蘋果》大樓下午解封後，便馬上返回自己座位開始工作以示「抗議」，「今日第一次認同『我嘅訴求就係返工』呢句說話。我要做好手頭上嘅嘢，嚟回應佢唔畀我做嘢」。

仍然年輕的Cathy直言，即使身邊同齡層朋友常討論移民，但她從未想過離開香港。即使《蘋果》他朝或不復存在，她仍會續留行業內，「因為香港係我屋企，我當初入行時同自己講，就算香港變得再壞，都希望以記者身份見證落去」。

她又指，至今仍沒因加入《蘋果》而感後悔，現時只希望在「大限」前盡力完成每一篇想做的報道，「我知道有啲報道喺《蘋果》唔做，其他地方（傳媒）就會冇得做。」

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