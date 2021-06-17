前年11月理大衝突期間，市民在油尖旺一帶上街「開花」欲營救被困校園抗爭者，及後大批市民被拘控，五男被控參與暴動，案件昨續審。其中一名被告自辯稱，當日返工期間收到妹妹來電求救，自言被困理大，並猶如泣訴遺言道：「一定要好好照顧屋企人！」被告趕緊請教朋友，希望找方法進入理大，朋友遂教他從加士居道土地審裁處旁的斜坡繞過防線進入校園，又借他裝備，惟被告最終被捕。被告自言不支持示威者行為，庭上哽咽謂：「佢哋係錯嘅，如果冇呢件事，屋企應該可以齊齊整整。」

本案第五被告蔡潤庭（25歲）今早出庭作供稱，中三輟學後投身社會，現為家中經濟支柱，有兩名分別22歲及10歲的胞妹，他案發時在大圍一間火鍋店工作。被告形容自己政治冷感，案發前沒有參與任何遊行，對警察及示威者並無特別感覺，但有透過社交媒體及新聞報道留意時事。

形容妹妹於通話中猶如泣訴遺言：一定要好好照顧屋企人

被告指22歲胞妹修讀會計副學士，有時會到理工大學上課。案發當日，被告工作至晚上8點半，其間突然收到胞妹的求助電話，聲稱被困在理工大學7樓的課室。胞妹向被告稱，課室外的人行為失常並且叫囂，故她用櫈及雜物堵塞門口，防止他們進入，並指課室內還有些比她更年輕的人。

被告形容當時妹妹語氣似驚慌惶恐，形容她猶如泣訴遺言謂：「如果發生咗咩事都好，一定要好好照顧屋企人。」被告著胞妹不用擔心，「而家搵方法去你度」。由於胞妹表示手機快沒電，通話歷時僅約3分鐘。被告透露，他與妹妹在單親與家暴的情況下長大，小時候兩人會遭媽媽及其男友毒打，兩人會互相保護對方。

被告續稱，知道部份進入理大的示威者情況危險，但不知詳情，自覺仍有正常途經可以進入理大。被問到為何決定進入理大找妹妹，被告稱因妹妹是堅強的人，「唔會咁容易講一啲好似遺言嘅說話」，且妹妹是他生命中重要的人。

向熱衷社運朋友請教進入理大方法

其後被告致電父親交代情況，父親駕車到沙田，打算接載被告到理大附近，但因路面情況，只能到達旺角。被告上車後致電給一位朋友約他見面，因該朋友熱衷社運，比較留意社會事件，「覺得佢有方法」。

被告引述朋友稱，在加士居道土地審裁處旁有草地斜坡，可以繞過警方防線進入理大。被告相信可行，但因情況危急而沒詳細討論計劃。朋友與被告在旺角會合後，認為被告當時身穿工作服裝及窄身牛仔褲，易被警方發現，且不適合攀爬鐵絲網，故借了黑色長褲、短䄂衫、口罩、手套、豬嘴、急救用品等物品給被告。

穿上了裝備後，被告出發，沿路看見彌敦道有人群集結。被問到有否想過示威者可以成功衝擊警方防線？被告稱沒想過，並指當時示威者行為暴力，「覺得佢哋已經癲咗」。惟被告最終在加士居道休憩道前方的花槽被警方拘捕，並遭人用硬物襲擊左頭流血，感覺全身被人毆打。

控方指被告為脫罪利用妹妹編造證供

被告稱被捕後感內疚，擔心「如果妹妹有事，屋企點算好」。被告稱沒有想過參與暴動，亦不打算支持活動。被問到是否支持示威者行為，被告稱：「佢哋係錯嘅。如果冇呢件事，屋企應該可以齊齊整整。」被告說時一度哽咽。

盤問下，被告稱他並非想「拯救」妹妹，而是想確定妹妹的安危，並指他不知道胞妹在理大哪一幢大樓的七樓，打算「入到去見步行步，逐層去搵」。後來被告到醫院求診，其母告知他妹妹已在警署等候保釋。

控方指出，被告只是為了脫罪，才利用妹妹而編造進入理大的證據，並指他當日在加士居道曾向警方防線投擲汽油彈。被告否認。

本案被告為郭俊明（24歲）、羅煒棟（32歲）、姚俊暉（35歲）、丁培基（27歲）及蔡潤庭（25歲）。案件將於7月3日在區域法院作結案陳詞。

【案件編號：DCCC1056/20】

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