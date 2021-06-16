【本報訊】昨日是6.16大遊行兩周年，當日有200萬+1人上街，除了因反修例，也為悼念梁凌杰。有份發起6.16遊行的民陣召集人陳皓桓雖因前年10.1遊行案身陷囹圄，仍不忘呼籲港人「毋忘梁凌杰先生，七一堅持發聲」。

冀牆外人補位 守自由底線

陳皓桓的facebook專頁昨上載一封標明為6月16日撰寫的獄中信。他在信中指，前年6.16由民陣發起的遊行有破紀錄200萬+1人上街，「不但讓更多人覺醒，更讓全球關注」。他指及後一年間，縱使面對打壓，公民社會仍前仆後繼爭取自由，令人難忘。

陳提到，雖然現時《蘋果日報》、支聯會、民陣、港台、法律界及教育界等都面臨政權打壓，網台節目主持人和政治人物遭以言入罪，港版國安法立法和數以千計手足被捕、被控、被囚，但他仍深信堅持就會見到希望，「過去，我們在街頭同行；今日，我們在監獄內外同心；他日，我們必定能在煲底相見。在此之前，希望在外的大家補位頂上，為真相、良知、人權、自由守住底線」。

另外，因10.1遊行案被判囚14個月的社民連秘書長吳文遠，其facebook專頁昨上載了他入獄前拍攝的短片。片中他指6.16大遊行破了香港的歷史紀錄，令人相當感動，港人現時對於未來還會否重現200萬人上街感到灰心和無希望，但他一直相信「never say never」，他亦希望港人訂閱在囚人士的Patreon及捐款予社民連，協助他們應付未來多場官司。