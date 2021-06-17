繼去年8月後，警方再次突擊搜查《蘋果日報》大樓，並以涉嫌違反《國安法》拘捕5名《蘋果》高層。民主黨前主席劉慧卿對警方行動感到震驚，認為事件令巿民和國際社會非常震撼和擔心。她認為香港的「一國兩制」已所餘無幾，「一國兩制係令到我哋同內地不同，令我哋可以有自由、有人身安全、有法治，然後發展民主，呢個係北京政府對國際社會、對香港人，對咁多億人民嘅承諾，而家搞成咁，你仲點叫人相信一國兩制會喺度？」

劉慧卿接受《蘋果》訪問時指，《蘋果》在香港有相當標誌性，有人視之為「眼中釘」，亦有人視之為「撐住新聞自由、表達自由」，一旦《蘋果》遭港府關閉，不能再存在，「呢個畀國際社會、畀香港人嘅訊息係會好強烈嘅，亦有人會非常之擔心」。

促交代搜查新聞材料理據

今次警方的搜查令範圍包括新聞材料，曾任記者的劉指，記者採訪材料應受保護，但今次遭到警方大舉搜查，做法令人難以明白，認為法院需清楚向外界交代授予警方相關搜令的理據。

她相信，警方今日對《蘋果》採取行動，是因為兩周後是對港府來說非常有標誌性的7.1。多年來7.1都有大型遊行示威，她認為政府以強力壓迫手段打壓，而非用道理說服港人並不可取，「啲人就算俾你嚇到唔出嚟，唔會再有咩強烈反抗，但個心係唔服嘅，咁你點去管個地方呢？啲人咪用自己嘅方法，可能消極嘅方法去對抗囉」。她坦言，不覺得政府有需要用此力度進行打壓，「我就算同啲建制派啲人講，佢哋亦都唔覺得北京咁樣出手係有需要，而家真係過晒火位，真係好差囉」。

引政商界指《國安法》影響多人

劉慧卿預料，警方今次做法將對傳媒產生寒蟬效應，亦令不少受訪者擔心。她也得悉不少傳媒工作者，近來已因為擔心情況而離開傳媒行業，加上近日傳出政府將大舉DQ民主派區議員，「即係從各方面，從政治上、新聞自由、表達自由個打壓，係嚟得非常之迅速，亦嚟得非常之強，呢個我覺得係好離譜」。

她續指，政府近日不斷向國際社會聲稱《國安法》不會影響香港社會，「但人哋（國際社會）睇到你咁樣做，你講一萬次，都無人信啦。你又派幾百個警察衝入去，又話要將百幾個區議員取消資格」，指近日接觸政界、新聞界、商界和外國領事接觸時，對方都稱感到《國安法》影響了很多人，很多人都因為該法選擇「噤聲」，「你今日仲要咁樣搞《蘋果》，咪令到啲人更加驚囉」。

梁家傑斥《國安法》平行時空地存在

公民黨主席梁家傑則向《蘋果》形容，今早看到警方的行動感到香港已變得「越來越陌生」，認為這不是過去香港法治所容許的做法，並指「港版國安法」是一套「平行時空」地存在於香港的法律來源，「由前線嘅執法、到律政司國安部門，到《國安法》特委嘅法官，係一條龍服務嘅，呢個系統我或者真係唔多認識」，相信傳媒的「第四權」現時在國安系統內，「已經不能假設再同以前一樣」。

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