致《蘋果日報》讀者：

這是香港最壞的時代！

本月20日，《蘋果日報》迎來創刊26周年，但報慶前夕，《蘋果日報》經歷來自政權的針對打擊。這是歷史將會記下的一頁：2021年6月17日早上，香港警方國安處動員500警力，再針對壹傳媒作大規模搜查，同時指控並拘捕《蘋果日報》2名高層及3名傳媒工作者，稱他們違反「港版國安法」第29條的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。經過逾5小時調查後，警方檢走大批物品，包括38部屬新聞工作者的電腦，內有大量新聞材料，香港新聞自由的保障岌岌可危。

當光明正大獲得的新聞材料，被執法當局公然標籤為犯罪證據；當履行天職的傳媒工作者，也被政權公開呼籲同業要跟他們劃清界線，今天的香港，我們陌生、無言，更似令人無力應對，難阻政權為所欲為。雖然如此，《蘋果》仝人頂天立地，仍會盡心盡力做繼續堅持的香港人，好無愧於讀者，無愧於時代。

針對《蘋果日報》的指控，歷史必有公論，在政權肆意任劃紅線的時代，《蘋果日報》上下一直緊守崗位，在合法合情合理下，為香港人報道真相，其他國家及機關就香港及中國情況的回應，是舉世可見的公開事實，如實把情況向香港人報道，不過是兌現當天創刊時社論的承諾：「我們對資訊科技的通透力量有信心，因為我們深信黑暗遮蓋不住光明……無論在香港或世界任何一個角落，傳媒的通透力量是自由繁榮的最大保證。」

雖然今天保證破滅，但《蘋果日報》仝人定將繼續忠誠地緊守崗位，為迎接黎明來到的時代，奮戰到底。

不少讀者都留言為《蘋果》打氣，有市民感謝《蘋果》高層堅持為港發聲，「不向惡勢力低頭」，明日會買報紙以示支持；亦有人批評政府用《國安法》恫嚇記者，慨嘆香港已容不下新聞自由價值。

蘋民留言

Cath Wan：「蘋果，聽日你出份白紙，我都會幫你買！！！」

梁天來：「只要印住蘋果日報四個字，白紙都照買，每日」

Dan Or：「蘋果明天起出版A4size 冇內容，仍然大把人撐」

James Chan：「尊敬的蘋果日報高層，一直堅持為香港發聲，面對強權恐怖打壓，仍毫不退縮。香港人銘記於心！」

WK Leung：「唉，好難想像香港冇蘋果日報，希望你哋員工平安」

Bibi Corgi：「想用國安法嚇窒蘋果記者？連寫文都要自我審查？蘋果記者不會屈服於強權下。蘋果仝人加油！」

康少：「蘋果撐住，不向惡勢力低頭」

Lai Fee：「新聞機構是需要與世界各地聯絡，怎去界定勾結和聯繫?」

Kei Gary：「蘋果加油 一定撐你們繼續報導（道）真相」

Kathleen PC Kam：「請蘋果日報撐住，真香港人堅持，絶不放棄－香港精神！」

PC Leung：「連新聞自由價值去到冇，香港變成咁，冇眼睇令人失望痛心，嚇走晒外國人」

Daisy Yip：「明天出一張白紙，我都買蘋果。蘋果頂住」

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