疫情令不少市民更注重健康生活，有機食品的需求不斷增長。香港有機資源中心今日公佈2020《香港消費者購買有機產品的行為》市場調查。調查發現近6成消費者表示在2020年期間非常關注食物安全，當中30.8%受訪者表示對比2019年購買更多有機食品，而超過8成受訪者表示會選擇本地出產的有機食品，反映消費者傾向選擇來源地為「香港」的有機產品。

香港3年蟬聯市民首選有機食品產地

調查於3至4月進行，訪問共863名市民，調查本港消費者購買有機產品的行為模式。調查顯示有59.7%受訪市民表示疫情期間更關注食品安全，當中有3成受訪者表示比起2019年購買更多有機食品，主要是有機蔬菜（90.2%）、有機水果（66.5%）、有機肉類（49.6%）等。市民大多把有機產品與安全食品掛鈎，因此對有機食品信心大增。

調查發現家庭每月購買有機食品的消費金額方面，「$50或以下」及「$51-200」區間的受訪者，對比2019年有所下降，分別下降為1.8%和5.8%；高消費金額「$201-500」、「$501-700」及「$701-1000」區間的受訪者有上升趨勢，較2019年上升1%、3.4%、5.1%，當中「$701-1000」升幅最顯著，凸顯市民疫情期間願意花費更多去購買有機食品。

對於有機食品產地喜好方面，調查數據反映了市民關心來源地的食品安全及新鮮程度等因素。調查顯示香港3年蟬聯市民的首選，81.6%受訪者會選購香港出產的有機食品，其次為日本和美國，分別佔受訪人數的65.2%及58.2%。而中國內地出產的有機食品則排「包尾」，只佔16.3%。

促立法監管有機市場

香港有機資源中心總監黃煥忠教授建議政府訂立相關法例，監管香港有機市場。他指出普遍消費者對有機的概念及有機標籤的認識逐步加深，但市面上仍然有各色各樣聲標榜「有機」的字眼等產品誤導市民，難判斷真偽，呼籲政府應盡快訂立相關法例，加強消費者對購買有機產品的信心。

黃又建議應加強宣傳教育公眾辨識真正的有機食品，仍有市民誤以為市面上自稱「有機」、「綠色食品」、「天然產品」是等於有機食品。他強調中心會致力與有機食品零售商合作，教育公眾如何分辨真正的有機。

「優質有機零售商計劃」是香港有機資源中心唯一針對有機零售商進行的評核計劃，會為及格的零售商頒發獎座、證書及認可標誌。市民只需憑藉「Q剔」標誌，就可以放心購買有信心保證的產品。

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