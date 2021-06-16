同一天空下，六四屠城真相逐漸被稀釋蒸發。澳門廣播電視月初刪走葡文時事節目《Contraponto》中涉及六四集會的內容，最終電視播出的版本較電台「足本版」少六分鐘，兩名評論員對節目被審查感不滿，表明不再參與節目。澳門立法會議員相信，澳廣視因應中央取態加強審查葡文節目，「中央、特區政府唔講，唔啱聽，（澳廣視）就唔講」。

澳門廣播電視旗下有多條中文及葡文電視頻道，以及中文及葡文電台頻道各一條。綜合萄葡牙媒體《快報》（Expresso）及澳門英文媒體《澳門每日時報》報道，澳門廣播電視萄文台時事節目《Contraponto》5月28日直播的一集，有評論員批評警方禁止六四集會，雖仍能於5月29日在電台「足本」播出，但在5月30日於電視台播出時，有關內容已被刪走，電視版本較直播完整版少約六分鐘。

翻看《Contraponto》該集電視版，討論的三大主題並沒六四集會。該集只有54分鐘，較大部份集數達一小時為短。澳廣視網站則不見有電台「足本」版重溫。

議員：中央唔啱聽就唔講

《快報》報道，六四議題是由節目主持人兼澳門電台總監Gilberto Lopes帶出，他詢問評論員對警方禁止悼念六四集會看法。本身是律師的評論員Frederico Rato表示，他在節目上稱對六四集會被禁不感意外，但當局沒道理禁止人民行使遊行集會權利，有損澳門基本法保障的自由。

對於評論被刪走，Rato批評，澳廣視做法前所未有，是一套新的編輯標準。他與身兼新聞工作者的另一評論員Emanuel Graça均不同意澳廣視做法，並表明不再參與該節目。

澳廣視本月14日發聲明回應指，事件當時仍涉司法程序，不適宜就事件發表意見，決定刪走相關評論。而節目其後在6月3日直播的一集，則有邀請評論員就上訴判決發表意見。澳門民聯會5月27日就警方禁止六四集會上訴，當地法院其後在6月3日駁回上訴。

Rato反駁說，他在節目上沒就可能的判決結果發表評論，質疑澳廣視沒資格決定評論員應發表甚麼意見。

重播新聞節目刪六四報道

此外，澳廣視葡文台在6月4日播出的新聞節目《Telejornal》直播時播出四篇與六四集會有關的報道，包括澳門民聯會譴責禁止六四集會和有關藝術家艾未未在里斯本舉辦的展覽開幕，但重播時兩篇報道均被移除。

澳廣視發聲明指，被移除報道未經編輯審視，負責的記者未有按指示工作，而加入該篇報道亦不會為觀眾帶來額外資訊。本報再就裁走節目內容因由向澳廣視查詢，澳廣視回覆指早前已發表聲明，無其他補充。

申請六四集會的民聯會成員兼澳門立法會議員區錦新相信，審查並非只針對六四議題，反而是因中央政治氣氛收緊，澳廣視亦「好識做」，連過往較寬鬆的葡文台亦加強審查，「中央、特區政府唔講，唔啱聽，（澳廣視）就唔講」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）