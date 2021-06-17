上月底，一宗管有雷射筆的案件進行結案陳詞，開庭前被告席上空無一人。保安遂向坐在律師席上、身穿西裝的彭裕謙問道：「律師，我想問被告喺邊呀?」彭聞言答謂﹕「我就係被告。」他不是律師，只是剛畢業的中學生，堅持不認罪。踏上受審的路，意味若他被定罪便不會有刑期扣減。18歲的他帶著自學的法律知識，自行抗辯，只望向法庭盡力陳述他記憶中的事實，並跟拘捕他的警員當面對質，力陳自己沒有做錯。

記者 池淑霖

彭裕謙被指於前年「黎明行動」當日管有雷射筆，去年5月正式被落案起訴。甫從警署獲准保釋走出來，他已下定決心，若然案件要上庭，會選擇自辯。

彭的志願是成為一名大律師。他是個好書之人，更坦言書本是他的「法律之路」起點。當年仍在讀中三的他，細讀港大法律系教授陳文敏所著的《走在公義路上》，那是他人生第一本法律書籍。後來涉獵愈多，連法律權威典籍Archbold也喜讀一番 ，「好 specific好厚嘅都拎嚟睇，都係睇呢啲書學返嚟，唔明咪去Google」。

彭於中四時報考一個國際公開試，滿分為1500分，結果他取得1400分佳績，惟因他當時未完成中學課程，不合升學資格，錯過了機會。之後他再自修國際AL課程，淺讀一年法律，偏偏考期遇上了社運最熾熱的時候。他最終落第，未能升讀心儀大學。不過，他仍期望在本案完結後能重考，升讀法律系。

「唔係坐唔坐監、判刑長短問題。佢個案情我根本唔同意」

去年暑假，他在機緣巧合下跟隨一名大狀當了三個月學生，後來大狀將他的案件交給大律師郭憬憲代表。

與彭同案的另一被告早於審前已認罪，判囚三個月。郭大狀亦曾建議彭認罪，以爭取最輕判刑。彭認同郭的理由，「很重要、很實在」，但他關心的卻並非脫罪或官司的輸贏。

開審前一星期，彭選擇了自行抗辯，他的「師傅」更曾因此致電其母親勸說，令他哭笑不得。最後他認真地向母親解釋：「唔係坐唔坐監、判刑長短問題。認罪同時要同意案情，咁佢個案情我根本唔同意，點解要當住法庭面去同意案情呢？」

「原則係問題，唔係一個判刑嘅考慮」

對於認罪，他說：「從來冇呢個option嘅，一刻都冇諗過。」

他憶述當時與郭大狀的討論，他問郭：「如果我真係想打，你會有咩建議？」郭大狀反問他：「咁你有咩打呀？」彭當時腦海空白一片：「因為真係冇案情，我冇做錯囉，但呢個唔係可以打嘅案情嚟。」

彭估計自己之後若被定罪，很可能被判入更生中心。他如是說：「既然都去到呢個地步，要上庭，有一個審訊嘅機會，我覺得要用盡佢。」

他聲線硬朗起來，說：「機會係畀我可以向指證我嘅人當面對質，即管問下佢到底覺得我做錯啲咩。」由始至終，彭不認同控方指他管有雷射筆意圖作非法用途，「我覺得既然有人講大話，至少我有一個指出事情真相嘅責任。」

「覺得我係攪屎棍好正常，但我唔係拎法庭做政治宣洩平台 」

開審那天，身型瘦削的他穿上深灰色西裝，繫上深藍領帶，還夾著小小的金色呔夾，打扮得溫文爾雅。他第一次在庭上開口，用流利的英式口音跟裁判官香淑嫻說話。他憶述至此不禁竊笑道： 「我第一句講嘢，佢鬧我先㗎嘛，佢話我嘥佢時間，做咩咁遲先嚟用英文審。佢覺得我係攪屎棍啦！好正常。」

彭解釋指自行抗辯的決定倉促，雖然已作好「被罵」的心理準備，但當刻仍被香官的氣燄震懾。他一臉稚氣說道：「我第一下嘅感受係，使唔使咁惡呀？」 但彭又形容，香官待他已算「相當仁厚」，「佢又真係冇打斷過我，對辯方好容忍，最多寸下你咁問，『個盤問會唔會同你之前咁冗長呀』。」

作為非專業人士，彭卻本著「盡可能專業」的態度對待審訊，「希望佢（法庭）覺得我上去唔係玩嘢，或諗住拎法庭嚟做一個政治宣洩嘅平台」。而令他欣慰的是，裁判官對他的稱呼的改變，「去到中段，佢已經冇再叫我做『被告』，反而係叫『辯方』，某程度上我將佢理解做一種認同」。

「質問返當日拉我嘅警員，係一個幾辛苦嘅經歷」

庭外，彭一手包辦開審後的文件工作，包括申請取得證人的書面供詞、法庭錄音，再翻聽16小時的錄音帶後撰寫結案陳詞等。

庭內，他重遇當日拘捕他的警員證人，並跟對方當面對質。他形容那是個心理質素的測試，「當然位置同身份唔同咗，但係拉我嘅警員仍然係拉我嘅警員，要用一個近乎第三者嘅角色去盤問佢，係一個幾辛苦嘅經歷」。

當聽見警員證供與自己記憶中的事實不符、甚至面對有警員在作供前入庭聽審卻死口不認，彭只說 ：「有啲嘢係欲蓋彌彰。作為旁觀者覺得好匪夷所思。俗啲講，好瑣碎嘅枝節佢都要喺法庭講大話， 我覺得好驚訝。」

「就算定罪，我唔會覺得係冇法治，只係一個倒退」

在自己的案中，彭始終不解的是，「點解法庭可以用所謂的司法認知，喺毫無合理疑點下推論被告一定就係想用嗰樣嘢做一定嘅事情？」

他認為若被定罪，只代表法治的倒退：「唔會因為贏咗覺得好有公義，都唔會因為輸咗覺得好黑暗。」他又認為 ，若法庭在這證據基礎下判他無罪，是睿智的決定；若定其有罪，他唯有上訴。

在彭的印象中，法庭審訊猶如捕風捉影，但他反認為在自己的審訊中，至少彰顯到應有的程序公義。他眼神堅定地說：「最公義嘅係我將我嘅案情，喺證人面前指出同盤問；喺一個合適合規的法庭下定罪，就算係定罪，我依然覺得係公義、公平。」

「我相信唔會係最後一次用呢個身份向法庭陳詞」

彭深知若要判刑，必定是監禁式刑罰，「似乎案例都唔容許佢有其他選擇」。他坦言：「冇人想坐監 ，但我覺得就算要入去坐，都唔係得我一個，都唔會係坐得特別耐嘅一個，當係為社運付出。」

一旦被定罪，案底或令他的律師之路更難走，他卻不以為然，直指萬一將來大律師公會反對他執業，這次自辯的經歷或許成為他用心打官司的最有力證明。他更打趣道：「我相信唔會係最後一次用呢個身份向法庭陳詞……仲有上訴呢！但可能企喺個被告欄，唔係坐喺嗰個位啦。」 最後他淡然一句：「 就算輸咗都好，咪坐囉 。 」

「盡力過後，既來之，則安之」，是彭裕謙18歲自辯時勇敢的堅持。

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