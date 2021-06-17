18歲男學生前年11月在青衣堵路現場被捕，裁判官裁定他參與堵路，並認為他褲袋內收藏一串8條六角匙，是打算作攻擊性武器，例如攻擊制止堵路的途人或警察，判處他入住更生中心。男生針對定罪提出上訴，高等法院今宣判，維持堵路的定罪和判刑，但同意未能證明男生意圖用六角匙傷人，裁定該部份上訴得直。惟法官指出，案情可證明男生管有非法用途工具，只因控方告錯罪，才會「技術性」撤銷定罪。

針對六角匙的控罪，控方原本控告「管有工具可作非法用途」罪名，惟裁決前改為同一條例下的「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具意圖作非法用途」，表明以「傷人用途」為檢控基礎。

控方立場當時獲裁判官彭亮廷認同，彭官認為上訴人陳東成（18歲）參與堵路，必然預料有途人或警察阻止堵路，加上他把六角匙放在伸手可及之處，裁定他意圖在有需要時攻擊他人。

上訴方指不涉暴力場面 傷人推論有欠公允

上訴方力陳涉案六角匙細小輕巧，沒有尖銳部份，只適用於電子產品和小型傢具，破壞力和傷害力輕微，不適合作武器；再者，案情不涉及暴力場面，上訴人被捕時也沒有企圖施襲，總括而言，傷人推論有欠公允、有違常理。高等法院法官張慧玲認同上訴方的理據，表明不能肯定上訴人管有六角匙作武器。

另一方面，張官指出控罪同時包含「非法用途工具」的指控，並認為案情足以確定上訴人意圖用六角匙拆開物品作破壞或堵路。辯方審訊時強調，涉案六角匙不能開啟現場的欄杆路牌，但張官指出重點在於意圖，正如竊匪到達目標寓所，才發現開鎖工具開不到該處門鎖，仍然屬管有非法用途工具。

不過，張官指因控方明確表示以「攻擊性武器」為檢控基礎，現階段改判另一指控成立並不公平，遂下令撤銷定罪。

至於在公眾地方造成阻礙罪，則維持定罪。對於上訴方指上訴人住在附近，可能純粹路過，遇上全副武裝的警員追捕時，出於本能逃跑，說法不獲張官接納。判詞指案發於前年11月13日，眾所周知當時已有多次「反修例」堵路破壞活動，參與者多是身穿黑衣。上訴人戴口罩，置身於十多名堵路黑衣人中間，他亦是身穿黑衫黑褲，可判斷並非巧合。縱使他沒有動手，亦有人多勢眾的鼓勵支持作用。

【案件編號：HCMA333/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）