前年9月8日晚上有示威者在旺角警署附近聚集，並演變成警民衝突。一名公司男秘書當日稍早時分在太子站內更衣，惹起警員注意，其後遭搜出藏有一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件經審訊後，裁判官陳慧敏今裁定被告罪成，並指其罪行非常嚴重，必須判監，又強調被告持有的攻擊性武器乃社會所不容，法庭有責任促進較為安全的社會環境，被告要負上相當刑責，最終判監5個月。

保險公司男秘書梁振邦（23歲）被指在太子港鐵站管有雷射筆，事隔一年半後遭落案起訴，昨日受審。辯方昨陳詞指，案發時九龍區沒有示威，警員亦非在示威範圍內搜出雷射筆，難以推論被告用雷射筆傷人。

陳官今裁決指，被告管有的雷射筆為3B級別，單獨使用可以傷人。而雷射筆外殼上印有「Danger」、「Avoid Direct Eye Exposure」的字眼，被告必定知道雷射筆屬危險物品。

官指被告未出庭抗辯 難證沒傷人意圖

陳官認為，雖然被告並非身處示威衝突現場，但雷射筆發出的綠光可傷人，被告被搜出的防毒面罩等物品亦屬典型參與示威者的裝備，可見其訴諸暴力的心意不小。

控方承認沒有證據顯示被告參與示威或使用雷射筆，故需以環境證據推論。陳官則認為被告站在四通八達的太子站內，控方的案情具說服力，是唯一不可抗拒的推論。辯方陳詞指被告沒有傷人的意圖，但由於被告沒有出庭抗辯，陳官認為辯方的說法只屬臆測，裁定被告罪成。

辯方求情指，被告擁有會計高級文憑的資格，現時任職保險行業。被告的老師亦有撰寫求情信，指被告是品格良好的學生，有上進心及願意幫助別人。被告自案發後一直憂慮經濟問題，其後向精神科醫生求醫，終被診斷患有焦慮症。

惟辯方律師求情時被陳官問到被告畢業的科目，一度稱「我唔記得咗」，在索取指示後才得悉被告讀會計。另外，辯方律師指被告現年23歲，其後呈上被告任職保險公司的證明，陳官閱畢反問被告是否現年24歲，因他剛過4月生日；辯方遲疑後同意。其後陳官問辯方可否呈上與本案相似的案例時，辯方回答：「我冇印出嚟。」

陳官將量刑起點定為監禁6個月，基於被告採取節省法庭時間的抗辯方式，亦同意控方大部份案情，決定給予一個月扣減，終判監5個月。

【案件編號：WKCC477/21】

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