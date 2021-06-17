年輕foodpanda外賣員年初遇警方截查，被發現銀包內有「光時」貼紙，然後遭指控涉嫌偷竊外賣袋，拘捕調查，及後被控於警署內襲警。該名外賣員其後再被指去年10月1日在銅鑼灣吸煙時違反「口罩令」，並阻差辦公，案件今在東區法院提堂。外賣員承認違反「口罩令」，惟控方的同意案情卻未有如雙方早前同意般删除與案無關的背景資料，案件需押後至下午。被告臨離庭前當庭怒罵女主控「鍾意改幾次就改幾次，自己案情都未識打，做乜控方！」

被告趙康勝（21歲）報稱運輸工人，他承認於去年10月1日在銅鑼灣怡和街外，沒有在指明公眾地方佩戴口罩，違反香港法例第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》第5(A)(1)條。

至於另被控同日同地阻礙依法執行公務的公職人員、即警長58861，被告則否認控罪。

法庭傳繹主任讀出同意案情，指當日傍晚6時半，5名警員在怡和街高調巡邏，其間看見被告將口罩拉至下巴位置，在街邊吸煙。警員發出口頭警告，被告不予理會，繼續吸煙，警員遂向他發出傳票。被告及後被捕，在錄影會面中聲稱自己有精神病及反社會障礙，可獲豁免。

代表被告的律師隨即要求將控方同意案情中未讀出的段落删除。主任裁判官羅德泉亦認同保留該段落沒有意義。惟女檢控官稱需要再索取指示，適逢即將午休時間，聆訊押後至下午再續。

被告臨離開法庭前怒罵女主控謂：「鍾意改幾次就改幾次，自己案情都未識打，做乜控方！」又聲稱自己身體不適，需要看醫生。羅官要求被告克制，被告的代表律師即場安撫被告，並向羅官稱被告情緒不穩，為其失言致歉。

【案件編號：ESCC634/21】

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