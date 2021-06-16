【本報訊】每年5、6月都是教師轉職時期，各中小學亦會刊出招聘教席填補空缺。今年移民潮起，不少學校均錄得教師提早退休及移民個案。直資滙基書院（東九龍）校長鄭建德表示，該校迄今有八至十名教師辭職，佔團隊約一成。有私立名校教師透露，其任教學校多達50名學生退學，令他也決定轉校。

昨日《星島日報》報道引述一間直資學校反映，今年有一成教師未達退休年齡已提早離職。這些教師的子女大都仍然在學，由高小至初中不等，作為家長覺得社會氣氛不好，不希望子女繼續留港升學，加上教育界亦是暴風圈，認為工作不明朗故選擇移民。

直資滙基書院（東九龍）接受本報查詢時表示，今年度共有八至十名年資約15至25年的教師辭職，主要原因為移民。校長鄭建德預計，全港學校未來兩至三年均要面對大量教師因移民流失問題。他感恩所有離職教師陸續由開學至今年初提早透露去向，讓他有時間做好交接工夫，現時所有空缺已悉數填補。

趁機跳槽官津校

直資學校議會主席陳狄安表示，今年整體教師離職數目的確比往年多，「（一間學校）走十幾個係幾common（普遍）」。直資學校教師流動率向來較官津校高，但今年較往年有更多直資學校教師轉職到官津校，因後者有公積金安排。較有經驗的教師離職，學校須投放資源做培訓，但暫未為學校帶來人手壓力。

去年大學畢業的陳小姐（化名）任職一間著名私立小學，據她保守統計，今年各類型學校的招聘空缺較去年增加兩至三成，她決心轉職津校，未幾已獲一直資及津校合約教席聘任，最後選擇任地區受歡迎津校的合約教師，「教津校始終有保障，加上今年真的多了很多少見津校招聘，終於等到機會，最後當然想轉perm（常額），我會循序漸進裝備好自己。」她有朋友今年畢業，由於任教英文及音樂，屬行內「搶手」教師，已有學校聘任為常額教師。

陳補充，現時任教的名校由去年9月開始不斷有學生退學，單是五年級已有逾15人，保守估計全校有30至50名學生退學，教師流失約四至六人。移民潮令教席增加，她多了選擇，轉職願意嘗試電子教學模式的學校。