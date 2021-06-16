【本報訊】在港以西約130公里的廣東台山核電站被美國媒體報道指出現核洩漏，中國核安全局昨在官網承認台山核電站有五根燃料棒破損，令反應堆一迴路冷卻劑放射性水平增高，但強調並非核洩漏事故。核安局又指沒容許廠方提高輻射檢測標準，僅「審查批准」該迴路冷卻劑惰性氣體放射性含量的限值。

中國核安局昨以自問自答方式回應美國有線新聞網絡（CNN）周一報道，承認台山核電廠五根燃料棒破損，令1號機反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度（即單位體積或重量中所包含的放射性量）上升，但仍處於允許穩定運行的範圍。

冷卻劑放射性水平升高

核安局指1號機組堆芯有六萬多根燃料棒，推算約五根燃料棒包殼破損，破損比例小於0.01%，低於設計中最大破損比例0.25%。局方又否認有放射性洩漏事故，重申核電廠周邊輻射水平沒異常。

協助營運的法企法馬通（Framatome）在向華府求救的信件指中方更改輻射標準，讓核電廠不用停工。核安局否認，並指僅審查批准反應堆冷卻劑惰性氣體放射性比活度的限值；又指限值用於運行管理，與廠外輻射檢測無關。核安局沒提及何時發現燃料棒破損及迴路冷卻劑放射性比活度上升。

台山核電站在CNN報道前一晚，發公告回應「部份機構和媒體關注」，公告重點落在2號機組已完成大修，而非有燃料棒破損的1號機組。中國外交部前日指，周邊輻射環境水平未見異常。

惟CNN指外交部拒回應法企向美通報的更多問題，包括通報提及「迫在眉睫的放射性威脅」以及「當局提高該核電站及其周邊地區的可接受輻射限值」等。

一直關注廣東多個核電站的公共專業聯盟政策召集人、工程師黎廣德表示，即使核安局出面回應，仍有兩大疑團。首先是為何中方說法與CNN報道中引述法馬通的信件指更改標準有異；其次則是中方承認五根燃料棒破損，黎廣德料五根數字是廠方根據惰性氣體濃度推算，若濃度續升，應評估其他燃料棒會否有系統性瑕疵。

台山核電站1號機組2018年12月開始商業營運，2號機組則在2019年9月開始運作。

在港東北50公里的大亞灣核電站2010年亦曾有一根燃料棒現「小洞」，令反應堆冷卻水的放射性碘核素和放射性氣體上升。

當年大亞灣核電站事故先由媒體揭露，營運方後來才承認。時任立法會議員譚耀宗曾就此事故向時任保安局長李少光質詢，李少光回應指將研究增加核電站通報機制透明度。