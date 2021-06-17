政府今個月底推出「現金津貼試行計劃」，向輪候公屋逾3年、未獲首次編配公屋、沒有申領綜援，以及並非住在政府資助房屋的長者或家庭，發放現金津貼。計劃為期3年至2024年年中，今年度涉及15億公帑。房屋署指，將於今個月底寄出逾9萬份申請表，最低1人住戶可獲1,300元津貼，最高則為6人或以上住戶，可獲3,900元津貼。合資格申請者交表後，最快可於7月底取得首筆津貼。但有組織批評，計劃存有五大漏洞，其中把津貼水平劃一定於綜援租津上限一半，未能有效支援捱貴租的劏房戶，而且無法保障現金津貼不會大幅度被業主蠶食。

補貼非公屋住戶基層家庭的「現金津貼試行計劃」，詳情今日（17日）出爐。房屋署署長王天予指，將於6月底向輪候公屋逾3年的市民，寄出首批逾9萬份申請表，表格上印有公屋申請編號及各家庭成員的姓名，申請者只需填寫簡單資料、申報符合申請公屋資格及簽名，即可向房署郵寄或親身遞交申請表。王預計，首批申請將需時1至3個月處理，而首筆津貼則將於7月底發放。她提醒，交表後逾月未獲批的市民毋須擔心，因首筆發放的津貼會補貼早前月份的應得津貼，「唔會因為慢咗，而蝕咗1個月津貼」。

被問到補貼金額會否過低，王天予強調計劃並非租金津貼，不會要求申請人提交租金證明，受益市民亦不一定要將津貼用以交租。計劃金額是參考綜援租金津貼最高限額的一半，故認為有關金額合適。她又指，今次計劃為期3年，房署每個月均會更新合資格人士，並向7月打後才符合輪候逾3年資格的住戶寄出申請表，又提醒申請者如家庭狀況有變，須即時通知房署，如涉及瞞報或漏報，住戶會被要求退還津貼，甚至被檢控。

房屋署助理署長（私營房屋）翁佩雲補充計劃詳情時指，計劃的津貼金額會按家庭成員人數而定，最低1人住戶可獲發1,300元、最高6人或以上家庭可獲發3,900元。她續指，申請者的公屋輪候時間，將以其「藍卡」上的「相應登記日期」或「登記日期」作準，符合資格者將收到房署的申領表，有關表格不可轉讓，申請者填妥身份證號碼、銀行賬戶資料及簽署後，可連同月結單等副本交回房署，署方會在1個月內以手機短訊通知申請者。

難保不被業主蠶食津貼

全港關注劏房平台批評，現金津貼試行計劃千瘡百孔，存有五大漏洞，其中把津貼水平劃一定於綜援租津上限一半，未能有效支援捱貴租的劏房戶，而且一人住戶租金佔收入比例遠較家庭為多，但每月只獲1,300元津貼，實屬杯水車薪。此外，計劃規限輪候公屋3年及未獲首次編單位人士申請，排斥未能滿足要求但生活困難的基層人士，加上現時未有租務管制，無法保障現金津貼不會大幅度被業主蠶食。

平台認為，當局應完善措施，支援輪候公屋未滿3年及非長者單身人士，並以差餉物業估價署甲類私人住宅平均平方米租金，跟市區新落成公屋租金平方米租金差額去釐訂津貼金額，同時要與租管雙軌實行，杜絕業主大幅調高租金，蠶食津貼。

現金津貼金額

1人：每月$1,300

2人：每月$2,250

3人：每月$2,700

4人：每月$3,050

5人：每月$3,350

6人或以上：每月$3,900

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）