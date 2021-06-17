警方國安處今早 （17日）大舉到《蘋果》搜證，以涉嫌違反國安法第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕2名管理層及3名新聞工作者。警方國安處高級警司李桂華稱，《蘋果》自2019年以來，有數十篇文章是呼籲外國制裁中國及特區政府，大律師查錫我質疑《國安法》是否有追溯期；大律師陸偉雄則認為新聞報道觸犯《國安法》的界線模糊。

陸偉雄又稱，若有證據顯示在去年《國安法》實施後，記者有參與撰寫被當局認為是危害國安的文章，或容許有關文章刊出，則可能會有刑責。

李家超拒披露涉案文章性質及內容

國安處高級警司李桂華早上11時交代事件時表示，指《蘋果日報》2019年至今，有數十篇文章的內容，是呼籲外國制裁中國及特區政府，而被捕5人對公司運作相當重要，對文章的內容風格及方針是責無旁貸，不排除再有人被捕。

保安局局長李家超今午在記者會稱，被捕人士涉嫌串謀勾結外國或境外勢力，利用新聞作保護傘，在《蘋果》刊登數十篇文章，呼籲外國對港制裁及敵對行動，危害國家安全，他已發出凍結財產通知書，又形容凍結資產為「黑錢」。至於警方指涉案之文章，李家超拒回應是詳細內容及報道形容，亦沒有回應是否社評文章，僅指是「串謀危害國家安全嘅計劃嘅一部份」，稱警方調查會充份搜證，向法庭提供證據，又指警方有足夠證據，但案件仍在調查中，不能披露所有細節。

大律師查錫我表示，因涉及新聞自由，普通法國家的法庭對傳媒機構發出搜查令一般會特別謹慎。對於警方國安處高級警司李桂華今早表示，2019年至今《蘋果日報》有數十篇文章涉呼籲外國及其他組織制裁中國及特區政府，查錫我質疑是否意味《國安法》有追溯期。

手令範圍非無限制 無人見證警取證 或引爭議

大律師陸偉雄則指，今次手令涵蓋的範圍包括新聞材料，但非無限制，執法部門應該只搜查與案件相關的材料。但他稱「相關（relevant）」一詞在法律上經常有爭議，若被搜查者在現場提出質疑，一般可要求先封存，待法庭定奪物品是否和案件相關。

惟今次只有數人被容許在場觀察搜查過程，陸偉雄指若搜查沒有在見證下進行，可能會在法庭上引起爭議：「日後如果搜到啲敏感，或者關鍵嘅嘢，咁人哋咪質疑囉，都唔知喺邊度搵出嚟嘅。」被問到新聞報道如何會「踩界」，他稱業界也很關注，「我哋都唔知條線喺邊個位。」

大狀：風險不在員工是否已離職

陸偉雄又稱，相信記者不會因為身為《蘋果日報》員工而被捕，但若有證據顯示在去年7月1日《國安法》實施後，有參與撰寫被當局認為是危害國安的文章，或容許有關文章刊出，則可能會有刑責。他認為是否有風險並不在於員工是否已經離職，而是在於員工是否有參與及是否知悉有關内容。

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