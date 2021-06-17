警方國安處今早（17日）8時許，動員約200警力，大舉進入壹傳媒大樓「先封鎖、後搜證」，封鎖及搜查範圍包括2至4樓的樓層。其中在2樓，即《蘋果日報》編採部，警員先後接觸包括動新聞、港聞部、美術部及剪片部等多個部門員工的工作電腦，逐一打開電腦並搜查當中檔案，據知更利用電腦搜尋功能，以「外國、集會」等字眼，搜查當中文章及資料。

《蘋果》執行總編輯林文宗指，警亦搜查編採高層辦公室，各人電腦及部份文件、新聞材料將被打包帶走。另今早被捕的5名壹傳媒高層被帶返大樓接受搜查，副社長陳沛敏及總編輯羅偉光做出「OK」手勢，動新聞總監張志偉亦看來安好，行政總裁張劍虹交代一句：「無嘢」。林文宗表示，會盡一切努力，讓《蘋果》如常出版。

執總林文宗： 大規模編採部電腦被搜

今早其後到場的《蘋果日報》執行總編輯林文宗透露，警員在他返抵公司前，已進入編採部並打開電腦搜查，當時現場，只有他跟另一同事，他其後獲准以「見證人」身份逗留在現場，及後雖然再有兩位同事返抵公司，但之前已出現一段頗長時間，是只有兩人在場「見證」，及後雖然有4人在場，惟由於警方搜查範圍極大，故他們根本「鞭長莫及」，無法逐一見證警方的搜查情況。

至於3樓及4樓的搜查情況，警方曾到3樓放置伺服器的範圍搜查，而4樓為公司負責財務的部門及ICT部門的辦公位置，同樣成為警員搜查目標。

編採高層電腦及部份文件被打包帶走

林文宗又透露，另有《蘋果》編採高層辦公室亦成為搜查對象，各人電腦及部分文件、新聞材料將被打包帶走。

搜查期間，今早被捕的5名壹傳媒高層被帶返壹傳媒大樓，再帶回辦公室內接受搜查，他到副社長陳沛敏及總編輯羅偉光辦公室外察看情況，均跟他做出「OK」手勢，而副社長陳沛敏及動新聞總監張志偉亦看來安好，行政總裁張劍虹亦跟他簡單交代一句：「無嘢」。

林文宗表示，不清楚警方行動何時結束，被撿走物品對編採工作有多大影響，惟會盡一切努力，讓《蘋果》如常出版。

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