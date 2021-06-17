本港自2月26日展開疫苗接種計劃至周四（17日）已有112日。在商界及親建制地區組織等大力「谷針」下，政府周四晚公佈最新疫苗接種數字，雖然接種人數較周三升約10%，但屬領先指標的即日預約人數卻回落逾10%，連跌第2日。

周四單日整體接種人數增加，較周三（16日）升約10%，共錄得38,767人。單日接種首針中國科興滅活疫苗人數微升，較周三增加約329人，至14,111人；打第二針人數亦由周三2,876增至3,789人。至於接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數亦整體上升，第一針人數較周三上升約12%，至15,014人；第二針人數亦上升9%，至5,853人。

預約數字方面，兩款疫苗同樣錄得略為明顯跌幅，連跌第2日；科興預約數字下降約1,200人（跌13%），周四單日共有約7,900人預約接種；BioNTech則下降約2,100人（跌10%），共有約19,400人預約。

另外，周三有9人在接種疫苗後感不適須送院治理，當中6人已出院，2人留院觀察，另有1人未有遵從醫生勸告自行出院。

本港整體接種數字至周四接種第一針有1,847,075人，佔本港12歲以上人口的27.1%，當中40至49歲年齡層已接種人數最多，有464,757人，佔已接種人數約25.2%；早前獲放寬接種BioNTech的12至19歲群組，已打針的青少年佔已接種人口約2.1%，共約39,330人；接種比率最少為80歲以上群組，共18,407人，佔整體打針人數1%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）