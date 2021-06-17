警方前年搜查佐敦一個單位時，發現信號槍及爆炸彈藥筒等物，拘捕單位內一名七旬老翁。老翁早前承認無牌管有槍械等三罪，求情指曾是皇家香港軍團、即義勇軍成員，擁有「大偈」牌，早年合法管有涉案部份物品，案發時並沒意圖使用。區域法院法官林嘉欣今判刑指被告品格良好，對本港航運安全有貢獻，更形容其背景毫無瑕疵；考慮案情後，裁定涉案信號槍及爆炸筒的潛在風險低，亦接納被告沒使用意圖，最終判監7個月，罰款6,000元。

被告陳建達（73歲）早前在區域法院承認無牌管有槍械及彈藥、管有爆炸品、以及管有違禁武器共三罪。控罪指他於去年1月24日在油麻地佐敦道一個單位內，管有一支信號槍連兩個上彈器、一個信號彈發射器及26發信號彈、三枚爆炸彈藥筒，以及一件俗稱「拳刺」、有刀刃或尖端的武器。

林官今判刑指，炸彈處理人員經檢驗後，認為涉案爆炸筒的製作目的是爆破石頭，而非被告所聲稱用作海上救援的「拋槍繩」組件；若被告所言屬實，理應會在其家中尋獲拋繩器，但警方沒有相關發現。

林官又透露，被告前年被捕後遭還柙近5個月始獲准保釋，但其品格良好，沒有案底，對本港航海安全有貢獻。

林官考慮案情及被告背景後，裁定涉案信號彈發射器及信號彈的潛在風險低，並非如真槍實彈搬致命，亦接納被告沒有使用意圖，只是將它們閑置家中角落。而涉案爆炸筒只是爆破器具的一部分，單獨使用難以造成爆炸，潛在風險亦低。

案情並無交代為何警方突然搜查被告寓所

惟林官強調，雖然沒證據顯示涉案物品與違法活動有關，單是管有已屬嚴重罪行，法庭必須提醒公眾遠離這些物品，故判監無可避免。因此，就管有上述物品，林官以監禁12個月為量刑起點，被告認罪獲減刑三分之一，再念及其年紀及社會貢獻，額外酌情扣減一個月，最終判監7個月。

被告另被控管有拳刺，林官認為被告將涉案拳刺放置在家中書櫃頂端，或因其準軍事背景，故有收集美工刀等工具的習慣，接納該拳刺只是收藏品，被告沒使用意圖，判罰款6,000元。

辯方早前求情指，被告與妻子在涉案單位居住超過40年，退休前是一名船隻工程師，擁有「大偈」牌逾20年，有維修船隻引擎的資格。此外，被告曾在皇家香港軍團（義勇軍）協會服務18年。

辯方又指，被告曾於上世紀80年代擁有一艘遊艇，可在船上合法擁有涉案信號槍、信號彈及爆炸彈藥筒。他於90年代將船出售後，便將該些物品帶回家，沒留意在陸地上管有屬違法。至於涉案「拳刺」則是被告旅行時購買的紀念品，一直用膠袋包裹存放家中。

前年底有遙控炸彈在屯門偏僻山頭遭引爆，警方事後拘捕包括被告在內等多人，被告被指教導屯門同類案件的其他被告如何製造炸彈，實際上是製造爆炸品導師。惟本案案情並無交代為何警方會突然搜查被告的寓所，林官早前指正常而言，警方不會無故申請搜查令，必然有某些原因相信單位涉及犯罪行為。辯方則希望法庭只依賴被告所承認的案情作出判刑，強調被告沒意圖使用涉案物品，只是當年賣船後將物品搬回家，更忘記了存放在家。

【案件編號：DCCC1077/20】

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