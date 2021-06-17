警方挑中共慶祝建黨百周年前夕再向《蘋果》出手，熟悉中國問題的評論員林和立認為，自《國安法》實施後，中央早已制定「先後次序」的目標，今次只屬進一步行動。港府及駐港國安署只盼在7.1前向中共「交成績」。他認為，今番行動定必對新聞界及資訊界造成寒蟬效應，日後在政治、意識形態、教育等方面將逐漸傾向「一國一制」。

定必對新聞界起寒蟬效應

林和立向《蘋果》指，《國安法》實施後，普遍學者都認同駐港國安署及特區政府會向被視為「危害國家安全」、「影響香港和平穩定」的機構採取行動。而《蘋果》作為在新聞報紙業界唯一會公開批評中央及特區政府，加上日前亦已拘捕創辦人黎智英，他相信今只是進一步行動。

林續指，國安署是要在頒佈《國安法》一周年的7月1日前將「頭號敵人」清理，從而得到中共高層寵幸，「《蘋果日報》已經被採取行動，證明保衛國安係有成績，希望北京滿意個效率。」

林又引述外界分析指，中央或希望能藉此停止《蘋果》運作，也定必對新聞界及資訊界造成寒蟬效應，同時對網媒、出版和資訊等行業響起「警號」，「唔可以疑慮遲半步，唔可以挑戰特區政府，尤其是中央的權威。」

料北京將無視外國批評

他認為日後若被中央認定為屬「顛覆性」的政治組織都會受到干預，「甚至會拉人封舖，唔畀佢哋溫床。」他估計，實施《國安法》及「完善」選舉制度落實後，北京會讓香港依舊會在經濟、金融方面存自由度，並保持「一國兩制」；但在政治、意識形態、教育等方面則逐漸傾向「一國一制」，北京將視高度維穩為最高目標，而其他地方對香港的影響則屬次要考慮，也不會將外國的批評看在眼內。

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