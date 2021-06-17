政府昨日（16日）首次公佈10億元疫苗保障基金發放情況，74宗申索中，3宗成功獲批，共獲發45萬元賠償，當中涉及一宗面癱個案。今年3月接種一劑科興疫苗後出現面癱的林先生，早前已向基金提出索償申請，他批評政府處理申索個案效率慢及欠透明度，「唔公佈點解申請成功或者唔成功，法庭判案之後都有判決書」，認為政府於公佈疫苗副作用及索償個案上，應提高透明度，「咁先可以鼓勵市民打針，好過賣廣告」。

條款指面癱7日或以上 少於26周康復保障額上限12萬

26歲林先生今年3月24日，於將軍澳體育館接種首劑科興疫苗，離開體育館約30分鐘後暈倒地上，被送入院。清醒後發現自己出現面癱，左眼無法合上，嘴角明顯歪向右邊，醫生診斷他屬面癱。他留醫6日，之後曾接受物理治療，4月底至5月初覆診時，醫生仍指他未百份百康復。

按疫苗保障基金條款，出現面癱7日或以上，但在少於26周內康復，保障額上限為相應最高保障額的4％， 即12萬元。

事主：我覺得係無用，要專家覺得係

林先生表示，自己一向健康良好，沒試過面癱，今次很大機會是由疫苗引致。他上月已向疫苗保障基金提交申請，獲回覆指如出院證明等資料未齊，需再補交文件，但他對獲賠償不太樂觀，「我覺得係無用，要專家覺得係」。

疫苗保障基金至今接獲76宗申請，71宗屬受傷，已處理15宗個案中，3宗獲賠償，包括面癱、觸發嚴重過敏反應及住院各一，共獲批45萬元。

林先生批評，疫苗開打逾3個月，只完成審批10多宗個案，效率慢；而政府不公佈不獲批的原因，透明度低，「唔公佈12宗點解唔批，或者3宗點解批，應該有個報告畀公眾」。現時疫苗接種計劃更擴展至12至15歲青少年，更應增加基金的透明度，才能令市民放心接種疫苗。

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