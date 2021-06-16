剛剛在英國結束的G7峯會，結果讓許多民主派人士振奮。確實，從出台的聯合公報看，基本就是一次針對北京專制政權的峯會。無論是終結疫情，還是提及香港自治新疆人權，事實上都相當於對北京的批判。與此同時，歐美從政界到媒體，都開始公開討論：中共病毒是武漢實驗室洩漏。

如果說特朗普靠一己之力，改變了中美關係。但因為他個人招恨的特質，西方媒體和建制派因此對於他個人攻擊，超過了對於他政策的認同。這當然是非常可悲的。那麽，拜登顯然因為老政客的乖巧，獲得了更多政界和媒體的偏愛。也因此，在對抗北京方面，顯得如此步調一致，無論是美國國內還是歐洲，似乎都一個聲音：對抗北京。

但我不得不潑一盆冷水：拜登的圓滑，顯然是北京政權的救命丸。中美幾十年的蜜月期，即使經歷六四屠殺，也沒有中斷，為甚麽在特朗普任期內結束？一方面是習近平的一意孤行，把中國拉回了毛澤東時代的路線。另一方面，恰恰是特朗普看似鹵莽的個人英雄主義，切斷了中共在西方世界的利益鏈。過去幾年，即使有特朗普政策上的大轉彎，西方世界各種為北京專制政權游說的聲音，依然不絕於耳。這不是天大的笑話？看看基辛格所言所行，還有一點民主常識嗎？完全成了中共外交部在美國國務院系統內的發言人。無他，利益也！

沒有特朗普的特立獨行，就不會有中美交惡。因為這麽大的國際關係，牽涉到太多歐美政商媒體界精英們的利益。所以，美國大選結果一出來，我就知道北京又逃過一劫。真正是時也，命也。民主和專制之間的對抗，從此將進入持久戰的階段。而拜登在對待北京方面，看起來也是氣勢洶洶，但所作所為只能說是無所作為。除了保持了一些特朗普時代的對抗北京的政策，他制訂過任何一條打擊北京的政策嗎？沒有！相反，凡是能放寬的地方，都是洞門大開。

美國在拜登帶領下，在打擊北京專制政權方面，大踏步後退了。如果說他還有甚麽對抗北京的招數的話，就是所謂的「合縱之策」：團結盟友，共同對敵。這次G7峯會，就是拜登的外交重點。可以說，這是針對中國的一次西方民主國家的誓盟大會。結合隨後的北約峯會，可以看得出拜登對抗北京的核心就是：依靠七國力量，抱團取暖。

說的有點難聽？事實就是如此。雖然看起來，G7要比美國一個國家強大，畢竟G7的GDP總和，差不多是中國的三倍、美國的兩倍。如果七國團結一心，北京政權顯然不是對手。但拜登自己都不敢身先士卒，逐漸從特朗普強硬對抗北京的政策上回縮，還能指望馬克龍、杜魯多？

各國難步調一致對抗北京

中國歷史上，六國雖然聯手多次，卻避免不了被秦消滅的宿命。即使放眼世界歷史，任何國際聯盟組織，事實上都是強國的附庸。二戰時的同盟國，沒有美國，根本就是被德國團滅的節奏。冷戰時期，蘇聯一旦解體，華約組織分崩離析。但現在西方世界，在左派政治正確的誤導下，堅信國家與國家之間的平等。所以G7這類組織，也越來越不把美國當作老大對待。拜登自己，一個油條老政客，說話都結巴，還能指望杜魯多們把他當領袖？所以，在G7峯會上發佈一個抗中聯合公報，很容易。但峯會結束以後，各國能不能按照公報要求，在實際政策上步調一致對抗北京？很難。

可以說，拜登完全是打錯了算盤。看起來，他似乎在借力打力，而最終一定是盟國利用這個機會，讓他出賣一些美國利益，而轉頭又和北京曖昧，最終又是耽誤四年遏制北京的黃金時間。

一劍飄塵

旅美作家