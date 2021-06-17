有傳港府即將安排區議員宣誓，凡參與過民主派初選、曾借出議員辦事處作票站、簽署過墨落無悔立場書等，均被納入「負面清單」，估計約170名區議員被DQ。民建聯立法會議員梁志祥於港台節目指，政府會參考議員過往行為，判斷對方是否真心擁護《基本法》。

梁志祥稱初選「目的」已犯國安法

梁志祥指出，初選目標為「攬炒」，無差別反對政府，已觸犯《國安法》。被問到DQ後應否補選，他認為有一定困難，因立法會去年已因疫情無法舉行選舉，若今次有補選，將涉全港多區，人數太多、規範太大。他認為補選不急切，但仍然需要考慮。

羅健熙：可以做嘅就係繼續做好自己

民主黨主席羅健熙指，自己工作的從來無涉及負面清單行為，亦指出黨內80名區議員，有59人受影響，對民主黨的運作有一定程度的影響。他又指，初選案件未開始審理，亦未有具體證據，拘捕理由「好牽強」，無法理解。他認為政府有責任舉行補選，法律亦規定市民需要有代表。

楊彧斥政府不補選屬政治決定

民協署理主席楊彧指，DQ準則在預期之內。對於負面清單，他表示 「條線任佢（政府）畫，無話咩叫合唔合理，每日都有唔合理嘅情況出現」，問題在於並無有效上訴機制。他又指，現時18位議員，剩下9至10位「未入條線」，無法預計受影響數字，「聽日條線又唔同」。

楊稱未來一個月的重點工作，就是向街坊交代未來去向；而且DQ規模太大，餘下的議員未必能兼顧其他區的事務。他又指，政府不考慮補選為政治決定，目的是要矮化區議會，因人數越少，反對聲音就越少。

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