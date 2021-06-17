繼香港電台《鏗鏘集》編導蔡⽟玲查⾞牌案後，⼀名《⼤公報》記者亦因⾞牌查冊事宜被拘控，案件今晨於⻄九⿓裁判法院再訊，律政司申請以簽保守行為了事。案件同由早前審理蔡玉玲案的主任裁判官徐綺薇負責，官稱上次蔡的案件亦是她處理，而律政司高級檢控官李庭偉強調，本案與蔡案考慮的標準及尺度一致。被告最終獲准以2,000元簽保守行為12個月，另須付堂費1,000元。

李庭偉庭上指，他亦有份處理蔡玉玲案，強調本案與蔡案考慮的標準及尺度一致。因本案被告屬受僱員工，亦是單一事件，經控辯雙方商討後同意以簽保守行為處理。

散庭後，傳媒庭外追問李庭偉為何決定本案以守行為方式了事，李重複庭上所言，指「頭先我都講過，一次事件、冇案底、受僱。」有記者稱蔡玉玲亦是同樣情況，同樣受僱於香港電台，李稱「頭先我講咗，標準係一樣，至於細節因為案件上訴中，我唔可以講中間我哋嘅溝通係乜嘢」。記者追問他是否有考慮過讓蔡簽保守行為，李稱「或者咁講：標準係一樣，你問蔡小姐佢仲講得多過我」。

記者又問，本案以傳票控告，與蔡案以刑事控告的檢控標準是否一致，李指：「法律上傳票及charge係冇分別嘅，都可以判監、可以罰錢，只係形式上唔同。」記者追問李所謂處理兩案的「標準」為何，李稱：「你可以睇返檢控政策，其中一個段落講O.N.E. bind-over（不提證供起訴自簽守行為）嘅，完全係一樣嘅。嗰單同呢單，完全係一樣嘅。」李其後由他人護送，並以「𨋢到」為由離開。

被告黃偉強（47歲）為《大公報》記者，控罪指他於2020年8月15日為取得關於一個車牌的車輛登記細節證明書，明知而作出在要項上屬虛假的陳述，即在申請用途一欄揀選「為其他有關交通事宜」。

律政司曾指兩案由警方不同組別負責 故手法不同

本案早前提訊時，處理過蔡玉玲案的主任裁判官徐綺薇詢問律政司，為何兩宗類同案件，律政司今次會以傳票形式控告，而上一次則用控罪書？律政司解釋因本案有檢控時限，要盡快用傳票作出控告。徐官聞言即反駁指，兩案均有檢控時限，而且案件發生時間相若，本案甚至在蔡案之後才發生。律政司即場再向案件主管了解，惟最終只解釋兩案由警方不同組別負責，故處理手法有不同。

本案於4月12日首次提堂時，被告由律師代表處理，被告本人未有親自出庭。

早前《鏗鏘集》編導蔡玉玲因調查前年7.21元朗白衣人襲擊市民事件，進行車牌查冊，被控兩項作出虛假陳述罪，最終被裁定兩項罪名成立，合共判罰款6,000元。蔡是首名因查冊被定罪的記者，她及後已委託律師就案件提出上訴。

去年8月《大公報》報道，記者駕車外出工作期間，遭一輛車牌與本案控罪所列相同的白色私家車尾隨跟蹤。

【案件編號：ESS3866/21】

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