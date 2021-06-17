年資淺記者一般稱呼陳沛敏做「敏姐」，她是《蘋果日報》副社長，負責為報紙把關。去年8月警方拘捕黎智英，敏姐拍板印刷逾50萬份報紙，翌日全城搶購報紙；到上月保安局引用《國安法》凍結黎智英資產，她在社交網站公開留言，「剛開完A1會，《蘋果日報》明天照常出街，大家記得捧場喇。」結尾還附上眨眼加送飛吻的表情符號。

不足一個月，6月17日早上，陳沛敏被捕了，涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，再沒法把關確保報紙如常出版。被捕前兩日，她向讀者發信，念茲在茲仍是《蘋果》：「希望大家繼續訂閱和購買《蘋果》，並鞭策我們進步。」

《蘋果》第一次有編採人員因《國安法》被捕，相比之下，5月那晚保安局凍結黎智英資產的消息就不值一提。那時一群記者仍能幽自己一默，打趣問是否月底無糧出。記者當時就閃過一個念頭，早上才墊支13,000元做化驗報道，這筆錢還未報銷呀。基層有基層煩惱，高層有高層責任，索性敲門問敏姐，到底《蘋果》是否如常運作？當時她轉述行政總裁張劍虹的說法，不影響新聞機構運作。

《蘋果》能否走下去，一直是上下員工的疑問。今年3月底，敏姐乘車去赤柱監獄探望壹傳媒創辦人黎智英，她承認公司前景難言樂觀：「照計我又唔應該同同事講悲觀，就算心入面咁樣諗，都唔可以咁誠實咁講悲觀。但係香港而家就係咁情況囉。」私家車駛入東隧，隧道內燈光昏黃，她的聲調變緩變輕，似是對自己說：「又冇喎，我哋冇得揀喎，惟有做到最後一刻㗎咋，邊有得揀㗎，冇得揀㗎。」

當然有得揀，離場或留下，她選擇留下：「喺呢件事發生緊嘅時候，我係做緊《蘋果日報》，或者做緊傳媒，咁我又會覺得，既然呢個時候你做緊時候，你冇得退囉。」她分享採訪舊事，2011年福島核電站洩漏事故，當時謠言四起，指留在日本非常危險，上司致電要求她立即撤退，她選擇留下：「我諗我哋做記者，採訪啦！（如果）日本陸沉，我哋唔返嚟啦。」

這次去留的邏輯也類似。「有少少你做記者職業病就係，有啲災難嘅嘢，或者有啲大事，你就好想越近現場越好，香港而家就係最大現場。」但留在現場危險指數急升，尤其是《蘋果》高層。「最差……最差……最差呀？坐監嗰啲呀？都有諗過，但盡量唔去諗囉，冇得諗囉，唔知點諗。」她慶幸自己沒有子女，沒有家累負擔少一點。

敏姐在1996年入職《蘋果》，早年專責保安範疇新聞，對監獄並不陌生；試過因工作關係探訪重犯葉繼歡，去年起要探望的「重犯」卻是黎智英。她說，撇開老闆和員工關係，自己仍會支持黎智英：「佢係以言入罪喎，我哋做呢行言論自由好重要，係唔淨止佢係咪老闆問題。講得好笑啲，如果佢衰其他嘢，強姦咁，大家就唔會寫信或探佢，講笑咁講。」

探訪時間只有15分鐘，敏姐說黎智英曬黑了，也瘦了，幸好仍站得筆直。「佢話佢個肚腩大咗，我哋望落去又唔係。」她擔心老人難捱牢獄之苦：「 佢本身有糖尿底，好似有一次唔知邊個話佢血壓好高，有一排又話牙痛，老人家實有好多呢啲嘢，咁佢睇醫生始終唔係好方便。」

被探望者卻說自己很好。「佢係好刻意想啲同事放心，成日都講『同出面同事講OK、繼續、冇問題』。」但演技都有「穿煲」一刻，有次敏姐與《壹週刊》退休社長楊懷康一起探訪，黎智英隔着膠板眼濕濕說：「幾十年前識你，冇諗過會好似而家咁傾偈。」兩位老人相對無言。

黎智英在《蘋果》25周年報慶向員工說過，不會逼員工做烈士，但憑對自己、家庭和社會責任工作。敏姐步出赤柱監獄後，轉述黎智英最新的說話：「佢話香港都玩完㗎啦，不過佢自己就基於尊嚴，或者乜嘢就會撐住囉。但佢話之前某人探佢，問佢『你會唔會叫出面啲人撐住？』佢話唔會叫出面啲人撐住喇，佢話呢啲唔敢叫。」

她總結：「我覺得佢真係覺得香港情況真係好壞，先咁講。」

探監以外，敏姐會去法庭旁聽，偶爾送車聲援黎智英。有次她身穿白色上衣、黑色半截裙，架上太陽眼鏡站在西九法庭門外，怎看都不似「送車師」。傳統新聞教育說，記者的角色要中立、持平、客觀，到底用甚麼心態送車？她淡定答：「用一個香港人囉。」

4月1日，黎智英、李柱銘、吳靄儀等人因為非法集結罪成。那日敏姐等不及送車就要趕回報館工作。她和黎智英的辦公室相鄰，兩人都喜歡點香，去年10月還互贈藏品，黎智英送她一盒京都的香，寫下字條：「沛敏，試吓呢啲，味道唔錯。」

敏姐說雖然與黎智英共事多年，不影響新聞判斷，當日頭條重點是資深大律師中資歷最深的李柱銘首次被判罪成。編輯會議結束後，幾位編採人員留下閒聊，說起下次是誰去探望黎智英，敏姐對法庭組主管半開玩笑說：「我驚你不停喊喊喊，都講唔到，所以你叫阿劍諗定多啲嘢講。」

記者以外，大家都是香港人，有血有肉有淚。敏姐引述同事說，放假比上班痛苦。放假就是普通市民旁觀香港發生的事，但作為記者，反而可以集中精神跟進新聞發展。「我覺得有啲同事仲緊張咗做新聞，即係覺得你而家記錄歷史一部份。即係如果你做得唔好，即係自己崗位都做唔好囉，唔好講其他嘢。」

後記

敏姐被捕前一日下午，因為報道需要，我問敏姐拿一些早年《蘋果》工作舊照。我問：「有同肥佬（黎）兩人嘅合照嗎？」她有點愕然：「吓，點解要同老細影相？做記者好少同老細影相。」我吃了一記悶棍，的確是，記者的工作就是報道。她指一指辦公室壁報板，那裏釘了很多舊相，六四10周年採訪、2007年獲亞洲出版業協會頒發Local Journalist Award。一個新聞工作者，最值得記下和驕傲是做過甚麼報道。

當晚下班，我乘搭員工巴士離開，又遇到敏姐，她獨個坐在巴士前排，低頭看手機。我沒有上前打招呼，坐在後排座位。現在回想起，總覺得自己當時應說些話。

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