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男工認藏汽油彈　進修盼改革獄政

1小時前
法官郭啟安

【本報訊】貨倉男工前年11月在元朗遭警方埋伏截查，被發現身上及倉庫內分別藏有裝着汽油的玻璃樽及100公升汽油等物。男工昨在區域法院認罪，透過大狀求情指年輕時因性取向與家人斷絕聯繫，多年來無親無故；羈留期間他積極修讀監獄學，以書信記錄獄中生活，並為有需要的囚友撰信求助，矢志改革獄政。案件押後至7月21日繼續求情，等候專家報告，其間被告繼續還柙。

被告吳偉豪（40歲）昨承認在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀財物兩罪，控罪指他前年11月2日在元朗橫洲福喜停車場外管有四個裝有易燃液體的玻璃樽、四條布碎及一個卡式石油氣罐，另在元朗順通貿易公司倉庫內管有五桶共100公升汽油，以及兩個裝有汽油的玻璃樽、兩個卡式石油氣罐、兩個漏斗及一個膠泵連管。

曾投訴在囚人士口罩薄

辯方求情透露，被告童年時乏人照顧，且因同性戀的性取向，18歲起與家人斷絕聯絡。他還柙後在獄中攻讀監獄學，望出獄後到歐洲繼續進修，從事改善獄政工作。辯方又提到，被告曾投訴指在囚人士口罩太薄缺乏保護作用，獲正面回應。立法會前議員邵家臻撰求情信指被告富正義感、關心時事。

法官郭啟安問及為何被告將汽油彈攜帶外出。辯方解釋，當日有人致電要求被告展示汽油彈，但稱擔心遭跟蹤，着被告到倉庫附近地點應約，最後卻不見人，被告回家時遭警員截停。郭官關注涉案汽油可製作多少支汽油彈，「一公升汽水大家知有幾大，我相信啲玻璃樽冇一公升容量，100公升汽油咪可以做到200支？」控方表示可補充專家報告。

案情指警員當日下午在停車場附近截停正騎單車的被告，搜出其背囊內有汽油彈材料與戰術背心等物。警員其後將被告押返工作地點，在涉案倉庫搜出其他物品。警方檢驗被告手機後，發現他曾透過Telegram與他人討論製作及測試汽油彈，另有片段顯示被告在倉庫測試汽油彈，有旁人評論火勢。

案件編號：DCCC94/20

郭啟安在公眾地方管有攻擊性武器管有物品意圖摧毀財物汽油玻璃樽監獄學
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