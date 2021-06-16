【本報訊】貨倉男工前年11月在元朗遭警方埋伏截查，被發現身上及倉庫內分別藏有裝着汽油的玻璃樽及100公升汽油等物。男工昨在區域法院認罪，透過大狀求情指年輕時因性取向與家人斷絕聯繫，多年來無親無故；羈留期間他積極修讀監獄學，以書信記錄獄中生活，並為有需要的囚友撰信求助，矢志改革獄政。案件押後至7月21日繼續求情，等候專家報告，其間被告繼續還柙。

被告吳偉豪（40歲）昨承認在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀財物兩罪，控罪指他前年11月2日在元朗橫洲福喜停車場外管有四個裝有易燃液體的玻璃樽、四條布碎及一個卡式石油氣罐，另在元朗順通貿易公司倉庫內管有五桶共100公升汽油，以及兩個裝有汽油的玻璃樽、兩個卡式石油氣罐、兩個漏斗及一個膠泵連管。

曾投訴在囚人士口罩薄

辯方求情透露，被告童年時乏人照顧，且因同性戀的性取向，18歲起與家人斷絕聯絡。他還柙後在獄中攻讀監獄學，望出獄後到歐洲繼續進修，從事改善獄政工作。辯方又提到，被告曾投訴指在囚人士口罩太薄缺乏保護作用，獲正面回應。立法會前議員邵家臻撰求情信指被告富正義感、關心時事。

法官郭啟安問及為何被告將汽油彈攜帶外出。辯方解釋，當日有人致電要求被告展示汽油彈，但稱擔心遭跟蹤，着被告到倉庫附近地點應約，最後卻不見人，被告回家時遭警員截停。郭官關注涉案汽油可製作多少支汽油彈，「一公升汽水大家知有幾大，我相信啲玻璃樽冇一公升容量，100公升汽油咪可以做到200支？」控方表示可補充專家報告。

案情指警員當日下午在停車場附近截停正騎單車的被告，搜出其背囊內有汽油彈材料與戰術背心等物。警員其後將被告押返工作地點，在涉案倉庫搜出其他物品。警方檢驗被告手機後，發現他曾透過Telegram與他人討論製作及測試汽油彈，另有片段顯示被告在倉庫測試汽油彈，有旁人評論火勢。

案件編號：DCCC94/20