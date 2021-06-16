【本報訊】一名18歲澳門男子本月13日經港珠澳大橋香港口岸返澳，當地隔離期間檢測呈弱陽性，並驗出有抗體。男子去年12月曾於香港確診，澳門衞生當局須進一步檢測是否屬復陽個案。本港衞生防護中心則要求其密切接觸者檢疫，居住的薄扶林華富邨華珍樓亦被納入強制檢測。

患者去年12月在港確診

衞生防護中心前晚接獲澳門當局通報，一名曾於本港確診的18歲男病人懷疑復陽。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，患者是澳門居民，本月13日核酸檢測結果為陰性，由香港住所乘搭的士前往港珠澳大橋香港口岸，再轉乘傍晚6時班次的金巴前往港珠澳大橋澳門口岸，入境後被安排到皇庭海景酒店單獨接受醫學觀察。患者前日鼻咽拭子檢測樣本結果呈弱陽性，無病徵。

該男子去年12月16日曾確診，30日康復出院，與本地個案有流行病學關連。翻查資料，患者是第四波疫情中將軍澳藍田隧道地盤群組成員。衞生防護中心會安排其密切接觸者會被送往檢疫，他居住的薄扶林華富邨華珍樓將納入強制檢測公告。澳門當局指該男子情況良好，各項臨床檢查結果均好。患者有抗體，沒有接種疫苗，初步認為屬復陽個案機會較大。現正等待病毒基因測序結果，與香港確診時的基因排序作對比，若排序相似和高度同源，可判為復陽。

本港昨新增一宗輸入個案，患者是一名45歲男船員，前日從斯里蘭卡抵港。他的樣本驗出N501Y變異病毒株，昨已離港。另有少於五宗初步確診。

疫情回穩，中大宣佈擬新學年恢復面授課堂及校園內的學生活動，部份無法來港上學的海外學生則按其學習需要作適當安排，亦會為未能來港的本科生就部份必修課提供特定線上教學組別。城大新學年將安排50人以下的課堂以面授進行，理大學生則需接種疫苗或每周做檢測才能回校上課。