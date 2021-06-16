【本報訊】政圈屢傳政權續部署打壓異己，包括利用宣誓條例大規模DQ民主派區議員。有傳媒昨引述消息，指當局擬下月安排區議員逐一宣誓，同時拋出「DQ紅線」，曾聯署支持「墨落無悔」聲明，以及曾借出議辦作初選票站的區議員均難逃被DQ下場，粗略計算超過170人。民主派對傳聞不感意外，公民黨主席梁家傑指「傳聞日日都有」，暫不逐一評論；民協署理主席楊彧直言：「（DQ）係就快，唔好成日放風」；民主黨主席羅健熙強調不會太受消息影響，將繼續做好日常工作。

政治氣氛肅殺，強制宣誓勢令大批民主派區議員失去議席，元朗區議員林進昨宣佈，正式解僱所有議辦職員，直言「就算宣誓也不代表能留下來」；又希望街坊適應「新常態」，在沒有區議員的日子自救。

根據上月通過《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，區議員被納入為須宣誓公職人員，盛傳港府正擬訂令區議員被視作違誓或宣誓無效的「負面清單」，更曾傳出本月宣誓，惟遲遲未有公佈。親建制《星島日報》及網媒「香港01」引述消息，當局擬下月安排區議員逐一宣誓，至於DQ紅線，消息指將有最少三樣負面清單，除曾參與或協調民主派初選者幾肯定不能倖免，曾簽署「墨落無悔，堅定抗爭」聲明及曾借出議辦作初選票站者，均會列入DQ名單內。

「光時」作政綱或同受影響

資料顯示，曾參與或協調民主派初選的區議員約28人，包括民主黨鄺俊宇、涂謹申、民協施德來、何啟明等；最少43名區議員或所屬政黨，曾簽「墨落無悔」聲明，包括公民黨及新民主同盟。兩黨現分別有18名及9名區議員，如全數被DQ，兩黨便如同被「滅黨」。借出議辦作初選票站的區議員約137人，單計民主黨便有逾50人。

由於部份議員涉及多於一項「罪狀」，若最終全數被DQ，將逾170人，包括11名區議會主席及7名區議會副主席，連同早前已被DQ及辭職的40名民主派區議員，民主派贏下的389個區議會議席將萎縮至只餘不足180席。由於有消息指，有關方面正研究以「光復香港，時代革命」作政綱是否成為負面清單，最終受影響人數或再增加。

民政事務局長徐英偉昨日回應指，由於區議員宣誓人數眾多，故需時作安排。被問及政府是否針對區議員擬訂負面清單及會否大量DQ，他指不應有此「猜測」。

民主黨：繼續做好日常工作

民主派對傳聞未有太大反應。梁家傑指「傳聞日日都有」，暫不逐一評論。羅健熙直言有關消息「每隔兩個禮拜又攞出嚟吹一次」，強調「不會太受影響，繼續如常做好日常工作」，惟消息屬實，坦言對民主黨有一定影響，「但我又未覺得係， DQ多就唔（派人參）選，DQ少就選」。

民協署理主席楊彧指現時形勢清楚，「政權繼續要大刀闊斧清理餘孽」，直言：「（DQ）係就快，唔好成日放風」，又指政黨處境被動，「只可以盡量搵空間繼續工作」。對於有傳政權希望民主派繼續參選，大規模DQ是否背道而馳？楊坦言有關說法「時機唔夾」，「有政黨講明9月先決定（是否參選），家陣DQ晒唔使到時決定啦」。

灣仔區議員梁柏堅重申未曾用議辦作初選票站，「只係咁啱辦公室出面條路係私家路，個票站喺出面」，強調自己「期待宣誓效忠《基本法》」，不諱言政權一直千方百計尋找議員「罪證」，惟應堅持以良知及言論自由批評政權。