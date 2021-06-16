飛行服務隊正在啟德郵輪碼頭旁邊興建造價4.7億元啟德分部，不過《蘋果》獲悉，工程令到落成僅8年的郵輪碼頭出現沉降，在電梯大堂牆身出現至少4條長逾半米的長裂縫，最闊位置幾乎可放入一個5蚊硬幣。土木工程拓展署回覆查詢時確認建築物自今年2月開始出現沉降，稱調查後顯示沉降情況已停止，未有影響碼頭結構安全及運作，將進行加固修補及加強監察。

記者 蘋果調查組

財委會在2018年向政府批出4.7億元進行飛行服務隊啟德分部建造工程，項目包括建造一個約兩層樓高的辦公大樓、直升機庫及直升機坪等設施，承建商為俊和建築工程有限公司，項目位於前啟德機場跑道盡頭、郵輪碼頭末端旁邊一幅約8萬方呎空地。

出現裂縫的電梯大堂正正就位於郵輪碼頭的末端，知情人士向《蘋果》透露，電梯大堂一幅牆身近月開始出現裂縫，之後長度一直蔓延；而大堂對出用作分隔地盤的圍牆，地下亦疑似因出現程度不一的沉降，出現橫跨整條通道長裂縫，裂縫兩邊亦現高低差，不過未見政府及承建商有所行動，地盤亦沒有因此停工。

記者早前到碼頭現場視察，發現大堂靠近地盤的一幅厚約30厘米的牆，前後均出現4條長近50厘米的長裂縫，幅度橫跨整面牆，最闊的位置幾乎可放入一個5蚊硬幣。工程人員已在其中兩條裂縫安裝裂縫監測片進行持續監測，郵輪碼頭也有安排保安人員在旁站崗。至於被指出現「斷層」的室外位置位處地盤範圍，雖然飛行服務隊分部主體建築已大致完成，但記者未能入內查證。

土木工程拓展署回覆《蘋果》指，有關工程涉及地基及污水管挖掘，或會令地下水位改變及岩土移動，有機會引致鄰近地方出現若干程度的沉降。該署在今年2月已獲悉啟德郵輪碼頭電梯大堂的非結構磚牆出現約3條少於5毫米闊的裂縫，近牆身的地台磚亦錄得約5至8毫米的輕微沉降。

另外，碼頭外圍用以分隔地盤的非結構圍牆及附近一條緊急車輛通道的非結構鐵閘，早前亦錄得不同程度沉降。該署未有透露其沉降幅度，只稱已即時要求承建商加強監察措施，同時委派註冊工程師進行調查。

該署稱，根據最近提交的調查報告及監察結果，顯示沉降情況已經停止，碼頭的樓宇結構安全及運作沒有受到影響；又指承建商已根據報告建議安排修補及加固工程，包括更換受影響圍牆和鐡閘等，強調會繼續監察，確保附近設施的結構安全不受影響。

啟德郵輪碼頭回覆查詢時指，涉事位置由政府相關部門負責管理；旅遊事務署則稱所有修補工作用將由土拓署負責。

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