特首林鄭月娥早前稱，會爭取在本年內設立臨時公務員學院，以便落實「愛國者治港」。港府今向立法會提交文件，建議每年花近390萬元，開設公務員學院院長及其私人秘書兩個職位。當局指，因應人手需求及政府高度重視公務員培訓，有逼切需要開設職位。

日前《星島日報》引述消息指，現年56歲、警務處副處長（管理）郭蔭庶有機會在明年4月年屆57歲退休後出任公務員學院院長。

公務員事務局今日向公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，要求開設首長級薪級第6點、年薪近328萬元的公務員學院院長職位。該職位負責加強有關公務員培訓的策略部署、督導及推行各項計劃、擬訂培訓計劃和課程 、加強各部門管理人員的合作。

須明白國家事務和國際關係對港影響

當局亦強調，政府高度重視公務員的培訓工作，因此院長一職須具備「專業背景、豐富經驗、遠大視野和工作熱枕（忱）」，亦須「與時並進」掌握環球最新發展、「明白國家事務和國際關係及其對香港的影響」，並且能辨識公務員面對的挑戰和機遇，兼且須有足夠專業知識和地位，聯繫及與外間培訓、學術機構的高層專業人士及專家、內地和其他地方的官員合作。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）