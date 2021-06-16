【本報訊】油尖旺區小學德信學校校長郭超群因「未能履行校長職務」，周二起休假。德信在他任內曾辦六四祈禱會，是次休假惹來揣測。學校昨日如常運作，學生和家長均指不知校長休假原因，對事件感突然，他們讚揚校長教學用心，盼他可以盡快回校履職。

德信學校昨晨加派教員在門口迎接上學的學生，送兒子上學的盧先生指，收到通告才知校長休假，「噚日先知，唔清楚成件事係點」。他說喜歡校長的教學方式和方針，「希望一個禮拜後見返佢啦」。

受學生愛戴

另一家長黃先生稱，校方無解釋校長因何事休假。他讚揚校長「好好㗎」，會因應德信是男校，為小朋友設計適合男童的課程，特別着重培養學生的歸屬感和重視兄弟情。至於六四祈禱會是否校長休假壓力來源，他說：「唔知道，我想佢繼續留喺度做。唔好諗政治啦，諗辦學，佢係一個好好嘅校長。」

家長羅小姐讚揚校長為學校做了很多事，包括每個月與不同年級的家長會面，有任何事亦與家長保持良好溝通，學校門口又設校長信箱，邀請學生若有任何個人或學業上的困難可寫信與校長訴說，他會親自回信。她很擔心郭校長，表示會與小朋友一齊為他祈禱，對於校長休假原因，「我哋都唔會揣測咁多，希望學校如常運作，大家都想快啲知道件事」。

德信學生區同學說，郭校長常常在早會分享很多見聞，覺得校長和藹可親，「成日朝早喺一樓見到佢，見到會講早晨同say個hi，放學會企喺斜路同我哋講拜拜」，希望校長可以快點回校。另一學生嚴同學則說，校園裏常常會見到校長，他對學生很好，今次突然休假覺得「好古怪」。