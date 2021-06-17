網民前年10⽉27⽇發起「追究警暴」集會，同⽇旺角有群眾聚集。有示威者涉將雜物擲向警車，警員追捕時截停一名年輕文員，疑搜出雷射筆及噴漆。文員被控非法集結、使用蒙面物品以及管有攻擊性武器等罪，案件今日續審。負責將雷射筆送往化驗的警員供稱，當時共提取兩支雷射筆，兩者長度不同，不會淆混。惟辯方指他在另一宗案件作供時，形容兩支雷射筆的唯一分別只是其中一支貼有銀色貼紙。警員今在庭上坦言：「嗰單應該講錯咗。」

被告⿆成峰（23歲）被控於2019年10月27日在奶路臣街近燈柱AA2618的公眾地方參與非法集結、使⽤⾯罩蒙⾯、在公眾地⽅管有能發射雷射光束的攻擊性武器，以及管有三⽀噴漆意圖摧毀或損壞財產。

警員鍾天發今供稱，前年10月28日下午6時從偵緝警員手中接收13名被捕人士的證物後，將每人的證物各自存放在大膠袋內並放入鐵櫃，包括本案被告的物品。該些膠袋沒有封口，但鐵櫃鎖匙只得他一人管有。及後他將本案證物用防干擾證物袋獨立包裝，並將資料輸入電腦系統，同年11月27日交到證物室保存。當時他曾與證物室警員當面點算物品，確保證物沒有出錯。

翌年2月7日，他從證物室提取屬於麥及另一案件被告陳偉亮的雷射筆，送到警總化驗。鍾指，兩支雷射筆的編號分別是79及182。為免化驗時混淆，他再為兩支雷射筆標籤了「Q1」及「Q2」。化驗完成後，他於3月6日取回雷射筆，核對了標籤、外型、證物編號和案件編號，同日交回證物房看管。

他續指，屬於麥的雷射筆較長，以兩顆乾電池發電；屬於陳的則較短，而且用USB充電，不會混淆。

盤問下，陳確認證物存放入證物室前，不會有提取紀錄，但他會盡其所能記錄。惟辯方指，鍾就本案證物存放事宜最早的正式文字紀錄，是在2020年8月16日首份證人供詞中，當中他指自己於2020年1月14日將物品交到證物室，而非庭上所指的2019年11月。鍾解釋，他在首份證供中「打錯咗」，他重看電腦系統紀錄發現出錯，已在第二份證供中更正。

辯方又指，鍾曾在陳偉亮一案中作供，當時他指出陳及麥的雷射筆外型的差異，只得陳的貼有「Danger」銀色貼紙、麥的則沒有，與今日庭上說法不同。辯方又向鍾展示呈交給法庭的證物，可見被指從麥褲袋搜出的雷射筆上，貼有銀色「Danger」貼紙。

鍾回應時直言：「嗰單應該講錯咗。」惟他堅稱今次作供前曾翻看資料回憶，故不會再出錯。辯方質疑，本案呈交給法庭的雷射筆根本不屬於麥，鍾不同意。聆訊繼續。

【案件編號：KCCC895/20】

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