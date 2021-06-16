【本報訊】立法會通過「完善」選舉制度後， 9月將迎來首場特首選舉委員會選舉。選舉事務處昨向立法會遞交文件講述選委會選舉實務安排，提到982席由選舉產生選委議席，其選民人數至今未明，要待下月中公佈臨時投票人登記冊才得知。處方亦表明今次選舉會為年滿70歲長者、孕婦等人士設關愛隊。

立法會政制事務委員會下周一開會討論選委會選舉實務安排及選舉活動指引。選舉事務處提交文件指，選委會選舉今年9月19日上午7時半至晚上10時半舉行，屆時會選出來自36個界別、共982名選委。

票站將設關愛隊

有意參與選出選委投票人，下月5日須提交登記申請。當局下月18日公佈臨時投票人登記冊、8月5日公佈正式登記冊。實際投票人數須待公佈正式登記冊才可得知。至於選委會選舉提名期定於8月6至12日，參選人須親身交表，並簽署承諾書確保其候選人簡介沒有非法或誹謗內容，以及簽署妥善使用投票人資料承諾書。

選委會選舉投票當日，當局會為年滿70歲長者、孕婦、因疾病、損傷、殘疾等不能長期排隊人士設立俗稱「關愛隊」的特別隊伍，並在票站內設座位區供有關人士使用。是次選舉亦會使用電子選民登記冊系統派票，投票人可在票站任何一張發票櫃枱領票，縮短輪候時間。