【本報訊】飛行服務隊正在啟德郵輪碼頭旁邊興建造價4.7億元啟德分部，本報獲悉，工程導致落成僅八年的郵輪碼頭沉降，電梯大堂牆身出現最少四條長逾半米裂縫，最闊位置幾乎可放入一枚五元硬幣。土木工程拓展署證實，建築物今年2月開始沉降，但稱沉降情況已停止，未有影響碼頭結構安全及運作，將加固修補及加強監察。

本報調查組

財委會2018年向政府批出4.7億元進行飛行服務隊啟德分部建造工程，項目包括建造一個約兩層樓高的辦公大樓、直升機庫及直升機坪等設施，承建商為俊和建築工程有限公司，項目位於前啟德機場跑道盡頭、郵輪碼頭末端旁邊一幅約八萬方呎空地。

地盤未停工

出現裂縫的電梯大堂正正位於郵輪碼頭末端，知情人士向本報透露，電梯大堂一幅牆身近月開始出現裂縫，其後裂縫一直蔓延。大堂對出用作分隔地盤的圍牆，地下亦疑似因有程度不一的沉降，出現橫跨整條通道的長裂縫，裂縫兩邊現高低差，惟未見政府及承建商有所行動，地盤亦沒有因此停工。

記者早前到碼頭了解，發現大堂靠近地盤一幅厚約30厘米的牆，前後均出現四條長近50厘米裂縫，幅度橫跨整面牆，最闊的位置幾乎可放入一枚五元硬幣。工程人員已在其中兩條裂縫安裝裂縫監測片持續監測，郵輪碼頭亦安排保安人員在旁站崗。至於懷疑出現「斷層」的室外位置位處地盤範圍，雖然飛行服務隊分部主體建築已大致完成，但記者未能入內查證。

土木工程拓展署回覆本報稱，有關工程涉及地基及污水管挖掘，或會令地下水位改變及岩土移動，有可能引致鄰近地方出現若干程度沉降。該署今年2月已獲悉啟德郵輪碼頭電梯大堂的非結構磚牆出現約三條少於五毫米闊裂縫，近牆身的地台磚亦錄得約五至八毫米輕微沉降。

另外，碼頭外圍用以分隔地盤的非結構圍牆及附近一條緊急車輛通道的非結構鐵閘，早前亦錄得不同程度沉降。土拓署未有透露沉降幅度，只稱已即時要求承建商加強監察，同時委派註冊工程師調查。

土拓署聲稱，根據最近提交的調查報告及監察結果，顯示沉降情況已經停止，碼頭樓宇結構安全及運作沒有受到影響。承建商已根據報告建議安排修補及加固工程，包括更換受影響圍牆和鐵閘等，署方會繼續監察，確保附近設施結構安全不受影響。