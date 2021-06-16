【本報訊】政府將公務人員宣誓條例拓闊至區議員後，外界認為是為大規模DQ非建制區議員鋪路，一旦民主派區議員被DQ，更可能被追數十萬元計薪津，故此有區議員宣誓前已經辭職，亦有人表明拒絕宣誓，若加上涉初選案被無期關押，主動辭去職務區議員，初步統計已有40人已經或即將失去議員席位。

政府指控民主派參選人和組織者涉嫌「顛覆國家」，數十名被告被收押不准保釋，包括10名區議員，如葵青區議員尹兆堅、西貢區議會主席鍾錦麟、區議員范國威等。他們自3月開始，陸續透過facebook專頁公開表示因為歸來無期，無法履行議員職責及服務街坊，故辭去區議員職務。

兩人遭提選舉呈請被DQ

除了因關押被迫辭職，因為《區議會條例》規定，若區議員被定罪並判處超過三個月監禁即喪失議員資格，因此部份因抗爭運動判刑的區議員也失去議席，如梁耀忠因8.18集會案被判囚八個月、緩刑一年，政府已刊憲宣佈議席懸空；觀塘梁凱晴因六四集會判囚四個月，原本也失去席位，但因為她已提出刑期上訴，議席暫時保留。

此外，不少區議員表明拒絕宣誓，例如新民主同盟大埔區議員胡耀昌在辭職帖文表示，議會空間已被徹底封堵，再無法履行其從政抱負，「縱有萬般不甘，也得承認過去的代議士時代經已終結」。沙田黃文萱及屯門李家偉早前已表明拒絕宣誓，預料在政府安排宣誓後，兩人資格將被DQ。

部份議員則以私人理由和健康理由請辭，例如公民黨美孚南區議員周琬雯就以私人理由，6月1日開始不再任區議員；公民黨中西區區議員黃健菁及觀塘區議員畢東尼也以健康理由辭任。

九龍城李軒朗遭對手提出選舉呈請，高等法院最終裁定李軒朗非妥為當選，因他聲稱獲沈旭暉、劉小麗等支持，但事前未取得他們書面同意，李軒朗失去議席。觀塘洪駿軒被指在競選傳單抹黑對手，被對手提出選舉呈請，洪同樣敗訴失去議席。