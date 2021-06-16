【本報訊】建制派一直狙擊法援制度幫助因反修例被捕人士，建制派議員昨在立法會提口頭質詢，質疑法援被濫用，稱要限制受助人不可再指定律師，更聲稱是要防止「黃色法律圈包攬訴訟」。政務司司長張建宗回應時稱，正與法援署檢視法援制度，考慮收緊律師接辦個案上限，預計今年第四季可向立會交代。

多名建制派議員昨狙擊法援制度，提出口頭質詢的民建聯葛珮帆指，有市民質疑法援被濫用，要求改善，包括限制受助人不可再指定律師。

建制派倡禁指定律師

葛又不滿目前法援制度上訴機制，稱高等法院可推翻法援署拒批決定、繼而批出法援，惟高院判決是最後決定，法援署無法再上訴，她質疑由司法機構批錢予被告，再由司法機構審理案件，反問是否「法官治港、官官相衞」。

工聯會陸頌雄再質疑「爆眼少女」獲批法援，「明眼人都睇得出，佢有一個極強不正當動機，隱藏真相，阻撓正常調查，煽動黑暴，搞亂香港」，要求將「公眾利益」納入個案審查的考慮，防止有人「有不正當動機，濫用法援，攬炒香港」。梁美芬建議參考公立醫院輪候醫生的制度，限制受助人不可再指定律師，稱「好多人、好大誘因製造一啲個案」。

張建宗表示，法援是維護香港法治重要角色，政府正檢視法援制度，包括案件會否過於集中由部份律師處理，並考慮收緊律師接辦個案上限，惟仍在研究中，政府將與法律援助服務局等商討，預計三至四個月可完成。