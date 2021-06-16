【本報訊】澳廣視由澳門政府全資擁有，這個官台的葡文新聞過去尺度較為寬鬆，惟至今年3月開始被整治，記者報道空間收窄，管理層下達九點指令，包括傳播和宣揚愛國主義，不能傳播與中央政府政策相違背的資訊或觀點，違者可被解僱，引起內部不滿。《快報》（Expresso）報道，3月至今已有10名葡文部記者離職。

前保安官員去年空降管理層

澳媒《論盡媒體》引述葡文媒體報道，澳廣視管理層在3月10日一個葡文部會議中下達新的編輯指令，共有九點，包括宣傳愛國主義和愛國愛澳精神，不散佈違反中央政府政治和特區措施的信息或意見等，違者可以正當原因解僱。據悉，管理層亦要求葡文部員工今年報道六四新聞時不可像以往一樣使用「屠殺」字眼，否則會被嚴懲，不排除面對紀律程序。

《快報》報道，澳廣視葡文部有約30名記者，自該次會議後，至今已有10人離職。

事件引發一直對澳門人權狀況鮮有發聲的葡萄牙政府也一反常態，對此表達關注。葡萄牙外長Augusto Santos Silva當時促請中國政府遵守澳門基本法，尊重中葡聯合聲明。

《論盡媒體》亦報道，由澳門政府委任的澳廣視葡文台執委會去年大執位，包括安插兩名前保安官員入局，由零傳媒經驗、推銷《網絡安全法》的前保安司長辦公室顧問陳軒志去年12月14日履新，分管葡文新聞及節目部；前治安警察局警務總長、警察總局局長辦公室顧問李璧瑩負責人事和行政事務。執委會亦改由原中文部新聞總監羅崇雯出任主席。

澳門立法會議員區錦新指，澳廣視一直是政府喉舌，但因較少澳門人懂葡語，加上很多葡文報章由葡國人擁有，尺度相對中文媒體開放，但估計在政治氣氛改變下，澳廣視亦有人希望立功，主動將中文台審查標準延伸至葡文台，令不少記者不滿離職。