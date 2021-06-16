【本報訊】前年9月8日晚上有示威者在旺角警署附近聚集，並演變成警民衝突。當日事前有公司男秘書在太子港鐵站月台更衣，惹起巡警懷疑截查，被搜出背囊內有雷射筆，事後遭控以在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨開審。辯方陳詞指，案發時九龍區沒有示威，警員亦非在示威範圍內搜出雷射筆，難以推論被告用雷射筆傷人。案件今日裁決。

官裁表證成立今判決

警員2907林浩賢（譯音）昨供稱，當日在太子站巡邏時看見被告梁振邦（23歲）站在月台，面向牆壁，脫掉綠色恤衫後換了黑色上衣，並戴上黑色鴨舌帽。林認為被告舉止可疑，於是上前表露身份，並問他為何在該處換衫，「有人同佢講換衫會安全一啲」。

林認為被告態度閃縮、解釋可疑，隨即表明懷疑他身上有違禁品，其後搜出褲袋內有多條鑰匙，其中一條有鋸齒狀刀鋒，又在背囊內搜出雷射筆等物。被告在林的查問下稱，案發前三天，有人將上述物品交給他保管，他打算在案發當天將物品交還對方。及後林宣佈拘捕被告。

裁判官陳慧敏裁定案件表證成立，被告不自辯，也不傳召證人。辯方結案陳詞指，當日早上九龍區及附近均沒有任何示威遊行，案發時太子站內亦沒有黑衣人聚集。辯方質疑警員並非於示威區域搜出雷射筆，控方難以作出被告以雷射筆傷人的唯一推論。案件今日裁決。

案件編號：WKCC477/21