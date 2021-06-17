港府繼去年8月10日以「港版國安法」拘捕壹傳媒創辦人黎智英及集團多名高層，並大舉搜查《蘋果日報》大樓後，相隔近1年的今日（17日），再度以類同罪名拘捕集團5名高層，同時動員比上次更重的警力，企圖再次製造白色恐怖，在7.1前夕將《蘋果》噤聲。

去年8.10警察大舉搜《蘋果》後，我們曾帶讀者直擊一份報紙的誕生——由編輯埋版、付印，出車，送到旺角報販手上——報館每日的正常運作程序。

沒有人知道，印刷機明快鏗鏘的旋律，往後能否依時響起，但《蘋果》員工仍然無畏無懼，如常出版，今晚再帶讀者直擊6月17日《蘋果》編印至派送實況。

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23:30 執行總編輯林文宗正修訂不同版面，目前已來到A1版，即港聞版，枱面已有彩色初版。是日頭版為警方拘捕2名壹傳媒集團管理層及集團內3名新聞工作者，及於《蘋果》大樓內檢走44部主機與新聞材料。平常「埋版」的時間亦為凌晨12時左右，「埋版」後就會交由紙廠印刷。現場可見有不少來自四方八面、不同機構的傳媒。

23:35 畫面上可見到一些內版，寫着警方搜證期間僅4名員工可監察情況，當時亦不准任何記者逗留在大樓2樓（即編採部樓層），相當影響《蘋果》當時的報道。另一內版就有總編輯羅偉光的相片，指羅曾在員工大會上說過，即使自己被捕，亦希望記者可繼續新聞工作。

23:38 A1版已「埋版」，即將交予印刷廠。而於晚上9時左右開始，印刷廠就已開始印刷副刊等版面，現在會正式印刷港聞版。

23:40 記者指以在這裏的工作經驗而言，今晚的「埋版」時間算是較早，預料需時30至45分鐘才有首份完成印刷報紙出爐。據了解，由於今日起碼印刷50萬份《蘋果日報》，印刷廠內將會有3條印刷線運作，廠內工友或因而需加班工作。

23:44 首批印刷出來的報紙俗稱「車頭紙」，印刷師傅可根據「車頭紙」的印刷效果而調整墨水濃度等，之後就可大規模印刷；通常A叠會在凌晨12時半開始印刷，故今日是有所提早。

23:51 印好的報紙會經過夾報鏈，在印刷廠遊走500米後「打包」。一叠報紙約有100份；據工友所指，第1車會有約6,000份報紙送出報攤及便利店，而第1批會率先送往旺角的報攤及便利店。

23:52 經歷500警員第2次搜查《蘋果》大樓後的第1份、2021年6月18日的《蘋果日報》正式出爐。雖然不少網民自下午起表明「印白紙」都會撐《蘋果日報》，但相信現場所有員工都希望做好自己工作，將今日報紙上的真相送到每位讀者手上。

23:54 從畫面可見，今日最終印刷出來的A1版是引用了壹傳媒行政總裁張劍虹的說話：大家要頂住。

23:58 電剷車已載滿一叠叠《蘋果日報》，很快就會送上客貨車，再送往旺角。

00:01 據了解，今日約有8至10輛客貨車運送報紙，它們會輪流出發，首先會送到旺角，其後會送到屯門等地。

00:05 據工友指出，一些只印有底叠的報紙會先送往其他區份，及後才補上A叠，故要購得完整一份《蘋果日報》就要到旺角一帶。

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