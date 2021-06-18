2019年區議會選舉，兩名落選者在選後未有按規定提交選舉申報書，遭廉政公署落案起訴，兩人早前在觀塘裁判法院認罪，當中包括公民黨前執委陳宇明。裁判官屈麗雯將兩人還柙，為兩人索取背景報告，今由裁判官杜浩成對陳宇明作出判刑。杜官指法庭看不出要以人道理由降低刑期，而選舉涉及重大公眾利益，必須保證公平公正與廉潔，維護國際社會的尊重，最終判處即時監禁6個月，不作緩刑處理，屬同類案件中刑期最重，杜官同時拒絕讓陳保釋等候上訴。

被告為軟件工程師陳宇明（41歲）及退休人士吳志雄（55歲），各被控於2019年12月29日，分別作為觀塘栢雅選區及沙田錦濤選區候選人，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書。

杜官甫開庭已向辯方指出，法庭需考慮較長刑期的監禁，其間兩度押後，讓辯方提供案例參考。辯方大律師指出，被告並非蓄意隱瞞，只是與選舉代理人溝通出現問題以致延誤，並指出假如在拘捕或起訴前向高院提出申請，尚有機會補救，而被告在還柙後才獲法律意見，委託律師填妥相關資料。

求情指出於溝通誤會及完全假手於人而出錯

辯方又指，當年另案被告馬金泉表明刻意公民抗命，拒絕提交，挑戰法律，最後也只是判罰款5,000元。惟杜官指辯方提交的案件均為同級的裁判法院案件，故不作考慮。

辯方求情指，被告陳宇明有大專學歷，入獄前為軟件設計工程師，月入2.9萬元。被告為家中長子，父母均以退休，與未辦完離婚程序的前妻育有兩名幼子，現與患有抑鬱症的女友及其兩歲女兒同住。被告需獨力支撐贍養費及家庭開支，現時又面對供樓問題，銀行已出信表示將收樓。

另外，被告當時以獨立身份參加選舉，不分政見，不偏不倚，無政黨支援，無政治捐款，純粹得街坊組織團隊。被告當時委任蔡姓居民為代理人，以義務方式負責統籌選舉工程。由於案發時被告懷疑前妻涉嫌虐兒，考慮到精神壓力及身體狀況，因此解散團隊停止競選，專心處理與前妻的離婚程序。被告在選舉後遭公司解僱，經濟頓失依靠。被告面對離婚、家暴、失業下，分身不暇，完全依賴蔡姓代理人，而蔡卻在等候被告的指示，在此溝通誤會及完全假手於人的壞習慣下出錯。

辯方又呈上被告、神父及友人的求情信，信中表示被告犯錯只是無心之失，現已深感後悔，並向廉署致歉。大律師指，被告於還柙期間不能接觸子女，已受懲罰，同時決定不再參政，重犯機會减至零，希望法庭寬大處理，輕判非監禁刑罰，讓他重新出發，應付家庭壓力的重擔，做個好爸爸。

案例顯示認罪後判刑由罰款至100小時社會服務令不等

惟杜官詰問辯方，倘若未能維護選舉的公正公平合法，令香港法律成為缺口，是否還能獲得國際社會的尊重。杜官又謂，選舉事務處有絕對權力讓參選人清晰自己的責任，了解參選的法律要求，預期他們有誠信、有能力完成，並會於在任期間維護社會及選民利益。

杜官續指，被告身為軟件工程師，在他同意的案情中指出，選舉資料冊已列出候選人須在選舉結果刊憲後30日內提交申報書，惟被告未有依時提交，當局亦已在不同日子以電郵提醒，被告卻置諸不理，才將案件轉交廉署跟進。被告坦承知道須申報，卻委託他人處理，根本責任在於參選人。由於涉及重大公眾利益，因此法庭量刑時須考慮其個人背景的比重不多。

杜官又解釋，法庭看不出以人道理由減刑，所有刑事判監都會出現影響家人的狀況。本案涉及重大公眾利益，法庭認為一宗也嫌多。儘管控方提供五宗由2009年至2020年的案例，在認罪下由罰款至判處100小時社會服務令，但亦可見法庭漸已重視案件，因此必須判以阻嚇性刑罰。

杜官又指，被告的行為至今仍無法核實完全保證選舉的廉潔公平公正，因此以9個月為量刑起點，認罪扣減至6個月；杜官指由於涉重大利益，不宜以緩刑方式處理，即時監禁。

另一被告待索精神科報告

案情指，兩名被告向選舉事務處提交報名表後，接獲候選人資料冊，通知及提醒相關的法律責任，包括於選舉結果刊憲後 30日內提交申報書。兩人均在11月24日舉行的選舉中落敗，選舉事務處主任翌月三度發電郵提醒他們交回申報書，但至限期前仍沒收到回覆，故轉介廉署跟進。

陳在警誡會面中指，已委託選舉代理人替他呈交申報書，但未有按照規定宣誓申報書上的資料真實無誤，並同意未有向代理人了解有否在限期前呈交申報書。他又透露其選舉開支約為1.3萬元。吳在警誡下則指，其選舉開支約為6萬元，沒有收取任何捐款。他以為申報書之目的是為了申請選舉資助，但他得票率不足 5%，未符合資助資格，加上他不願長途跋涉到觀塘呈交申報書，故沒在限期前呈交。

沒有律師代表的吳被帶上庭時，杜官兩度詢問他是否了解背景報告內容，但未獲回應。正值估計他是否聽力問題需要偑戴助聽器時，吳卻謂因深度近視卻無戴眼鏡，因而受影響。杜官指背景報告顯示被告從2009年已有精神問題，要定期覆診食藥，杜官認為不能判刑，再索取兩份精神科報告，讓法庭考慮是否判處入院令，押後至下月2日判刑，其間還押小欖精神病治療中心。

翻查資料，陳曾當選資訊科技界選委，亦擔任過公民黨執委，前年初宣佈退黨，同年以「獨立民主派」身份參選，最終落敗。該區最終由民主黨陳汶堅勝選，連任失敗的工聯會何啟明現為勞工及福利局副局長。至於吳志雄參選時報稱退休教師，在選舉中僅獲100票而落敗，該選區最終由「馬鞍山守護線」成員許立燊當選。

【案件編號：KTCC941、942/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）