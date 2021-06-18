油尖旺區小學德信學校校長郭超群，周二（15日）突被指因「未能履行校長職務」，當日起休假。有傳媒引述消息指，郭日前遭廉政公署拘捕。廉署今早證實，本月12日拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查。

廉署發言人指，署方人員於行動中，在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第三學段各級別的試卷，當中涵蓋不同學科。經初步核對後發現該補習社的習作題目，與檢獲的小學試卷內容有多處相同或相似的地方。

廉署又指，教育局及該小學法團校董會在廉署調查本案期間提供全面協助，廉署會就個案繼續與其保持緊密聯繫。由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。

廉署表示，一直十分重視學校誠信管理，建議學校訂立誠信守則，包括嚴禁未經授權而披露學校專有資料。

記者就事件致電德信學校查詢，對方表示由於事件已進入調查階段，校方不便回應。被問到「調查」是指執法機構，還是學校本身，對方稱沒有補充。

郭超群周二起休假約6至8周

德信學校校監何炳德本周二（15日）向學生家長發通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假。法團校董會已安排副校長李美鶯署任校長職務，跟進校務事宜。

該校家長教師會隨後又向全校家長公告，稱獲校監通知， 指「收到郭校長的病假申請，他需要休假大約6至8星期」。

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